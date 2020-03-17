RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınlarına ilişkin uyarı Açıklaması
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir.
17.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:48
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız." ifadesini kullandı.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgınının Türkiye'yi etkilemeye devam ettiğine işaret ederek, bu konuda verilen haberlere ve yayınlarda yapılan değerlendirmelere ilişkin bazı uyarılarda bulundu.
Devletin, hastalığa karşı gereken tüm tedbirleri ciddiyetle aldığını vurgulayan Şahin, Sağlık Bakanlığının ve ilgili tüm makamların başarılı önlem prosedürlerini ivedi olarak ülke genelinde yerine getirdiğini belirtti.
Medyanın da sorumlu yayıncılık yapmak zorunda olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:
"Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz. Bilim Kurulu'nun ve Bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez. Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."
Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgınının Türkiye'yi etkilemeye devam ettiğine işaret ederek, bu konuda verilen haberlere ve yayınlarda yapılan değerlendirmelere ilişkin bazı uyarılarda bulundu.
Devletin, hastalığa karşı gereken tüm tedbirleri ciddiyetle aldığını vurgulayan Şahin, Sağlık Bakanlığının ve ilgili tüm makamların başarılı önlem prosedürlerini ivedi olarak ülke genelinde yerine getirdiğini belirtti.
Medyanın da sorumlu yayıncılık yapmak zorunda olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:
"Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz. Bilim Kurulu'nun ve Bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez. Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Ebubekir Şahin, Twitter, TV, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı