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RTÜK Başkanı Şahin: "Gün birlik günüdür, gün siyasi hasletleri kenara bırakma zamanıdır"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Toplum olarak verdiğimiz zorlu sınavda medyamıza destek vermek yerine saygıdeğer yayıncılarımızı ayrıştırma çabasında olanları sorumlu davranmaya davet ediyorum.

31.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:24
RTÜK Başkanı Şahin:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Toplum olarak verdiğimiz zorlu sınavda medyamıza destek vermek yerine saygıdeğer yayıncılarımızı ayrıştırma çabasında olanları sorumlu davranmaya davet ediyorum. Gün birlik günüdür, gün siyasi hasletleri kenara bırakma zamanıdır" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığımızın başarılı bilgilendirici çalışmalarından olan zorunlu yayınların ekranlara taşınması sürecinde ve sonrasında bir medya kuruluşunu maksatlı olarak hedef yapma çabalarını medyamızı ayrıştırma gayreti olarak değerlendiriyorum. Medyamız milli dayanışma saikiyle halkımızı bilinçlendirmede azami duyarlılıkla vazifesini bihakkın yerine getirmektedir. Hal böyleyken sorumluluk gerektiren koltuklarda oturanların açıklamaları birleştirici ve iyi uygulamaları teşvik edici olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Siyaseti bir kenara bırakmanın zamanı olduğunu belirten Şahin, "Toplum olarak verdiğimiz zorlu sınavda medyamıza destek vermek yerine saygıdeğer yayıncılarımızı ayrıştırma çabasında olanları sorumlu davranmaya davet ediyorum. Gün birlik günüdür, gün siyasi hasletleri kenara bırakma zamanıdır. Yayıncıları hedef göstererek fişlemek kimseye fayda sağlamaz. Tarafsızlık en önemli ilkemiz olmalıdır. Açık bir dille belirtiyorum ki, bu ayrıştırmayı milli dayanışma zamanlarında bile gündeme getirmek en hafif tabirle Anayasal bir Üst Kurul olan RTÜK'e haksızlıktı. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz süreçte sağlık çalışanlarımıza ülke olarak minnettar olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. Fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanı kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varlar" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ebubekir Şahin, TV, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››RTÜK Başkanı Şahin: 'Gün birlik günüdür, gün siyasi hasletleri kenara bırakma zamanıdır' - Haberler

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