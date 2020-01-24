RTÜK Başkanı Şahin: "Hedefimiz şiddetten arındırılmış milli ve manevi değerlere saygılı bir ekran...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, hedefin şiddetten arındırılmış milli ve manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmak olduğunu belirterek, "2019 yılında toplam 31 milyon 844 bin TL'lik bir parasal ceza uygulamışız. 134 adet program durdurmuşuz, 114 kez geçici yayın durdurma vermişiz ve 65 kez de lisans iptali vermişiz" dedi.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Adapazarı belediyesince Tarihi Uzun Çarşı'da düzenlenen Aynalıkavak Sohbetlerine katıldı. Başkan Şahin, olabildiğince şiddetten arındırılmış çocuklara gelişiminde fiziksel ve ruh anlamında kötü anlamda etkileyecek olan programlardan arındırılmış, kadına karşı şiddeti özendirmeyen ve milli, manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Şahin ayrıca 2019 yılında RTÜK'ün 31 milyon 844 bin TL'lik bir parasal ceza uyguladığını açıkladı.



Cezanın en son yapılması gereken nokta olması gerektiğini düşünüyoruz



Cezalandırılan ve ceza veren bir kurum yerine; yönlendiren, ödüllendiren ve yeri geldiği zaman ön açan bir kurum olabilmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "İkili ilişkilerimizi yapımcılar ve kanal sahipleriyle yürütüyoruz. Ben şöyle bir yöntemi benimseyen yönetici veya RTÜK Başkan olmak istemedim, ceza bizim elimizde büyük bir koz, yasal bir hak bunu her zaman kullanabiliriz. Özellikle yerel basın ve yazılı basınla ilgili ciddi şeyler var, onlar da aynı şeyleri yapıyorlar. Bir diplomasi karşılıklı görüş alış-verişi yapılıyor, cezanın en son yapılması gereken nokta olması gerektiğini düşünüyoruz ve bunu yapıyoruz. Ama bunlardan eğer kurum anlamıyorsa veya bizim ilkelerimiz çerçevesinde fikir birliği içerisinde olamıyorsak cezayı mutlaka vermemiz gerekiyor. Biz aslında şöyle bir şey yaptık dedik ki; cezalandırılan ve ceza veren bir kurum olmasın, yönlendiren, ödüllendiren ve yeri geldiği zaman ön açan bir kurum olsun diye biz bunlarla bir toplantı serisi başlattık. Bu seri önce kanal sahipleriyle oldu, daha sonra yapımcılarla oldu ve önümüzdeki süreçte de yapacağımız yeni bir toplantıda da yönetmenler ve senaristler ile olacak" dedi.



"Hedefimiz şiddetten arındırılmış milli ve manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmak"



Gerçekleştirdikleri çalışmaların ardından güzel sonuçlar almaya başladıklarını söyleyen Şahin, "Hedeflediğimiz; aslına bakacak olursanız bu sadece görüş alışverişi değil, bir hedefimiz var. Hedefimiz, şiddetten arındırılmış olabildiğince, çocuklara gelişiminde fiziksel ve ruh anlamında kötü anlamda etkileyecek olan programlardan arındırılmış, kadına karşı şiddeti özendirmeyen ve milli, manevi değerlerimize saygılı bir ekran oluşturmak, derdimiz bu. Bunu 2 yöntemle yapabilirsiniz. Bir ceza, bu parasal ceza. İkincisi ekran durdurma, yani yayın durdurma, eskiden karartmaydı, şimdi yayın durdurma. 3'üncüsü ise kanal kapatmaya kadar gidiyoruz. Biz diyoruz ki; bu ceza yöntemini en son uygulayalım. Önce diyalog içerisinde bizim muhataplarımızla ki yayıncılar, yapımcılar ve kanallar varsa biz varız. Kanallar biterse bizim orada olmamızın bir anlamı yok. ve çok güzel sonuçlar almaya başladık" diye konuştu.



Yayın yasakları başsavcılık ve mahkeme kanalıyla ulaşıyor



Yayın yasaklarının kendilerine mahkeme ve başsavcılık talimatıyla geldiğini belirten Şahin, "Bize yayın yasakları 2 türlü geliyor. Birincisi mahkemeden geliyor. Tabi başsavcılık veya mahkeme kanalıyla bize ulaşıyor. 2'ncisi Cumhurbaşkanlığı tarafından yayın durdurma yetkileri var. Bunlar bize geliyor biz bunun sadece kalem faaliyetini yürütüyoruz aslında. Ama bu yayın yasağı uygulanmadığı zaman bunun takibini biz yapıyoruz ve yayın yasağının uygulanmasını sağlayan biziz. Uygulanmadığı zaman gerekecek olan cezayı da biz uyguluyoruz. Mahkemeler tarafından verilecek olan yayın yasakları bence daha etkili olur ve daha bence hakkaniyete uygun olur diye düşünüyorum. Bizim alo RTÜK hattımız var, vatandaşımız bunu çok iyi kullanıyor, buradan ulaşabiliyor. İnternet üzerinden bir uygulamamız var oradan gelebiliyor. Akıllı telefonlardan müracaat edilebiliyor. 4'üncüsü beyaz masamız var oraya müracaat ve şikayetleri dile getirilebiliyor. 5'incisi ise yazılı olarak bir dilekçe olarak bize ulaştırılıyor. Bizim çok ciddi oranda ulaşılma ağımız var" şeklinde konuştu.



"2019'da 31 milyon 844 bin TL'lik bir parasal ceza uygulamışız"



2019 yılında verilen cezaları açıklayan Ebubekir Şahin, "2019 yılında vermiş olduğumuz ki bundan övünmüş onu da baştan belirteyim. Şikayetler arasından 2 bin 25 adet müeyyide uyguladığımız kanal değil veya kuruluş değil müeyyide şekli var. Bunların toplam parasal karşılığı 31 milyon 844 bin. 31 milyonluk bir parasal ceza uygulamışız. 134 adet program durdurmuşuz, 114 kez geçici yayın durdurma vermişiz ve 65 kez de lisans iptali vermişiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA