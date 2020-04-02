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RTÜK Başkanı Şahin, yayın kuruşlarının yöneticileriyle video konferansla görüştü Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayın kuruluşlarının yöneticileri ile yaptığı görüşmede, "Virüsle ilgili sabahtan akşama kadar yapılan yayınların aralarına daha eğlendirici, daha rehabilite edici içeriklerin eklenmesi esastır diye düşünüyorum.

02.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:20
RTÜK Başkanı Şahin, yayın kuruşlarının yöneticileriyle video konferansla görüştü Açıklaması
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayın kuruluşlarının yöneticileri ile yaptığı görüşmede, "Virüsle ilgili sabahtan akşama kadar yapılan yayınların aralarına daha eğlendirici, daha rehabilite edici içeriklerin eklenmesi esastır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Şahin, yardımcıları ile ulusal bazda yayın yapan 38 kuruluşun genel müdürleri ve üst düzey yöneticileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.
"Koronavirüs Salgını Döneminde Yayıncılık" temalı görüşmede Şahin, Üst Kurulun yayınlara ilişkin talep ve beklentilerini dile getirirken, televizyon genel müdürleri ve yayın yöneticileri de RTÜK'ten bazı isteklerde bulundu.
Şahin, medyanın salgın hastalığın bilinçlendirme aşamasında kritik bir role sahip olduğunu belirterek "Medyamız zorlu zamanlarda milletimizin yanında olmuştur. Gerek darbe zamanlarında gerek hassas zamanlarda gerekse milli birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gereken durumlarda milletin yanında bulunmuştur. Göstermiş olduğunuz fedakarlıklar için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Şahin, yayıncılara yayınlarda Bilim Kurulunun açıklamalarının öncelikli haber kaynağı olarak değerlendirilmesi, bilimsel gerçekliği ispat edilmiş olguların paylaşımına özen gösterilmesi, özellikle çocukların ruhsal gelişimi göz önünde bulundurularak salgının ciddiyetine vurgu yapılırken, toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel ses, görüntü, efekt ve ifadelerden kaçınılması gerektiği önerisinde bulundu.
Sosyal izolasyonun ve hijyen koşullarına ilişkin önlemlerin öneminin hatırlatılması, Sağlık Bakanlığının da önerisiyle gönüllü karantina uygulamasında olan vatandaşların fiziksel hareketlilikten uzak kalabileceği göz önünde bulundurularak spor yapmayı teşvik ederek moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi gerektiğine işaret eden Şahin, sabah ve öğleden sonra yaşlılara, gençlere ve tüm topluma yönelik spor programlarının yayımlanması tavsiyesinde bulundu.
"Uzmanlar gerçekten uzman olsun"
RTÜK Başkanı Şahin ayrıca yayıncılara bazı uyarılarda bulundu.
"Uzmanlar gerçekten uzman olmalı. Geçenlerde izledim bir gazeteci arkadaş sabah Suriye'yi, İdlib'i yorumluyor, öğle ekonomiyi, akşam da sağlığı. Bu böyle olmamalı." ifadesini kullanan Başkan Şahin, özellikle ekranlara çıkarılan konukların özenle seçilmesi gerektiğine değindi.
Görüşmede, yayın yöneticilerinin RTÜK'ten "uzman veri havuzu" oluşturulması ve kendilerine ulaştırılması talebini olumlu karşılayan Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulunun tavsiyelerinin yer alacağı gerekli çalışmanın yapılacağının sözünü verdi.
Salgın döneminde televizyonlara istemeden de olsa Üst Kurul tarafından verilen cezaları hatırlatan Şahin, ekranları kişisel çıkarları için kullananlara fırsat verilmemesini istedi.

Şahin, şunları kaydetti:
"Kendi PR'ı için, kendi gelecek çıkarı için, kendi birtakım saikleri için koskocaman yüzlerce çalışanı olan bir kanalı zor durumda bırakacak hareketlerde bulunan çalışanlarınızı ve program konuklarınızı lütfen kontrol altına alınız. Çünkü nihayetinde oralarda yüzlerce insan ekmek yiyor, yüzlerce insan emek veriyor, o kanalın değeri belki yüzlerce milyon lira, sizlere bu noktada daha fazla iş düşüyor. Biz gerçekten cezaları uygularken bile oradaki emekçilerin hakkını zayi etmeyelim diye o kadar dikkat ediyoruz ki. Bu kadar dikkat ettiğimiz noktada sizlerin de dikkat edeceğini düşünüyorum."
"65 yaş üstü 4 saat 7 dakika televizyon izliyor"
Ebubekir Şahin, salgında en yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara ilişkin olarak da yayıncılara öneriler sundu.
65 yaş üstü vatandaşların günlük ortalama 4 saat 7 dakika televizyon izlediğine dikkati çeken Şahin, bu oranın sokağa çıkma yasağıyla çok daha arttığını bildirdi.
Şahin, yayınlarda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik alınan önlemlerin onların korunmasını amaçladığının vurgulanmasını, bu bağlamda yapılan haberlerde pozitif, bütünleştirici bir üslup tercih edilmesine özen gösterilmesi gerektiğini anlattı.
"Yayın yasağı konusunu hiç düşünmedik"
Yayıncıları dinledikten sonra tekrar söz alan Şahin, şunları ifade etti:
"Toplantının asıl amacı birlik ve beraberlik ruhunu vurgulamaktı, maksat hasıl oldu. İyi ki varsınız. Tüm medya çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Medyanın tepe yöneticileri olarak daha iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Birlik içindeyiz. Süreç ne kadar devam ederse etsin, eğilmeden bükülmeden, sinirlerimiz bozulmadan evde olan halkımızı daha iyi evde tutabilmek, çıkmak zorunda olanların nelere dikkat etmesi gerektiğini daha iyi anlatmak gerektiğini belirterek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Virüsle ilgili sabahtan akşama kadar yapılan yayınların aralarına daha eğlendirici, daha rehabilite edici içeriklerin eklenmesi esastır diye düşünüyorum. Yayın yasağı konusunu yetkili makamlar da biz de hiçbir zaman düşünmedik. Ama bazı ülkelerde önlem olarak uygulanıyor. Yayın yasağının yapılıp yapılmaması bizlerin elinde. Çünkü bu düzende devam edersek halkımızın bilgiyi doğru almasına gösterdiğimiz özene dikkat edersek emin olun bu konuyu hiç tartışmayız, konuşmayız bile. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Ebubekir Şahin, TV, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››RTÜK Başkanı Şahin, yayın kuruşlarının yöneticileriyle video konferansla görüştü Açıklaması - Haberler

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