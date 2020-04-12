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RTÜK "bugün evdeyiz, doğru yerdeyiz" temalı kamu spotu yayımladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşların evde kalmaları gerektiği vurgusu yapılan, birlik ve beraberliğe dikkat çekilen kamu spotu yayımlandı.

12.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:42
RTÜK
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşların evde kalmaları gerektiği vurgusu yapılan, birlik ve beraberliğe dikkat çekilen kamu spotu yayımlandı.
Üst Kurulun Twitter'dan ve internet sayfasından paylaştığı, farklı mekanlardan görüntülerin yer aldığı videoda, "Yarın sağlıkla kucaklaşmak için bugün evde kal" ifadesi kullanıldı.
Camilerin yanı sıra berber, kuaför ve kafeterya gibi koronavirüs sebebiyle önlem amacıyla çalışmalarını durduran esnaftan ve iş yerlerinden görüntülerin yer aldığı videoda, şunlar kaydedildi:
"Bakmayın öyle ayrı gayrı durduğumuza. Kapımız her daim herkese açıktır bizim. Kimseyi geri çevirmeyiz. Şu an sadece geçici bir önlem halindeyiz. Yakında o kapılar yeniden açılacak. Gelenlerimiz, gidenlerimiz eksik olmayacak. Yani eninde sonunda her birimiz doya doya kucaklaşacağız. Güzel yurdumuzun her bir köşesi, güzel insanlarla dolacak. Bugün evdeyiz, doğru yerdeyiz. Zaten nerede olursak olalım aslında biz hep birlikteyiz."

Kaynak: AA

Etiketler: TV, Güncel
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