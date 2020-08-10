RTÜK, çocuklar için ’medya okuryazarlığı’ kamu spotu hazırladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), medyanın sağlıklı, etkin ve daha bilinçli kullanılması için akıllı işaretlerin önemine dikkati çekmek amacıyla çocuklar için kamu spotu hazırlandı.

Üst Kuruldan yapılan açıklamaya göre televizyonlarda yayımlanmak üzeri hazırlanan kamu spotu www.rtuk.gov.tr internet adresinde yer alan "Spot Filmler-Kamu Spotu" bölümüne eklendi.

Medyanın çocuklar tarafından sağlıklı, etkin ve daha bilinçli kullanılması amacıyla akıllı işaretlerin önemine dikkati çeken animasyon formatındaki kamu spotunda, iki kardeşin işaretlerin ne anlama geldiğine ilişkin sohbeti yer alıyor.