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RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi

RTÜK, Show Tv'de yayınlanan Çukur ve FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizilerine ceza verdi. İki dizi de vatandaşlardan yoğun şekilde şikayet aldı.

17.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:13

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gelen raporlar doğrultusunda ihlallere ve şikayetlere yol açan televizyon programlarına verilen cezaları açıkladı.

ÇUKUR YİNE CEZA ALDI

Show TV'de yayınlanan ve daha önce RTÜK'ten defalarca ceza alan dizisine bu kez şiddet görüntüleri nedeniyle değil 'alkollü içkileri özendirici sahneleri' gerekçesiyle ceza verdi. FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi de 'aile kurumunu hiçe sayan bazı sahneler' içerdiği gerekçesiyle ceza aldı.

Genellikle şiddet içerikli görüntülerinden dolayı cezalandırılan Çukur'a, bu kez 'alkollü içkileri özendirici sahneleri' gerekçesiyle müeyyide uygulandı. Üst Kurul, diziyi yayınlayan Show TV'ye 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan 'Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez' hükmünü ihlalden üst sınırdan para cezası verdi.

AİLE KURUMUNU HİÇE SAYAN SAHNELER

RTÜK izleme uzmanlarının raporu doğrultusunda FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi de ceza aldı.Üst Kurul, dizi filmde aile kurumunu hiçe sayan bazı sahnelerin 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. Maddesine göre toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Yasak Elma'ya idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi

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HABER YORUMLARI (18)
SAKARYALI HATUN:Çukur dizisini severek izliyorum, hatta her bölümü 3er defa izliyorum.
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0 0
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EGE:Benim anlamadigim EDHO da siddet yok mu?, ATV de oynadigi icin RTÜK görmezden geliyor olabilir mi acaba?
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1 0
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HAKAN:kaldirin su sapik dizileri. . yoksa ulkede ne zina fuhus biter ne de cinayetler. . . cahil olmayin. . 80 li yillarda trt de hersey once kontrolden gecerdi. . en ufak ahlaksiz kufur icki micki igrenc seyler gosterilmezdi. . evlilik disi iliski sanki normalmis gibi algilayan bir suru zavalli var simdi bu diziler yuzunden. . , yan baktin diye biribirini olduren bir suru akil hastasi dolu sokaklar. . eger memnunsaniz bu sapik duzenden devam edin
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2 0
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ERKAN:Cukura laf söyleyen , Gelinim Mutfakta seyretmemis demektir , esas zekayi sorgulayan , aile düzenine zarar veren programdir . Kayinvalide katili olursun bir süre sonra .
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2 1
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PEDEROVİÇ:yoo. . bence çok güzel diziler. . bütün ödüllere aday olmalı. . tam bizim ülkemizin zekasına uygun. . aynen dewam. .
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3 3
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X:TÜRKÇENİ düzelt önce mal)
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0 0
SAKARYALI HATUN:Tamamen yayından kaldırılmalı!!!
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7 3
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RTÜK:Tamam
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0 0
METİN:izleyen varmıdır bu dizileri
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3 4
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BJK:begenmeyen ızlemesın baska dızımı yokda buna takılıyorsunuz
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4 2
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