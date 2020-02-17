RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gelen raporlar doğrultusunda ihlallere ve şikayetlere yol açan televizyon programlarına verilen cezaları açıkladı.

ÇUKUR YİNE CEZA ALDI

Show TV'de yayınlanan ve daha önce RTÜK'ten defalarca ceza alan Çukur dizisine bu kez şiddet görüntüleri nedeniyle değil 'alkollü içkileri özendirici sahneleri' gerekçesiyle ceza verdi. FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi de 'aile kurumunu hiçe sayan bazı sahneler' içerdiği gerekçesiyle ceza aldı.

Genellikle şiddet içerikli görüntülerinden dolayı cezalandırılan Çukur'a, bu kez 'alkollü içkileri özendirici sahneleri' gerekçesiyle müeyyide uygulandı. Üst Kurul, diziyi yayınlayan Show TV'ye 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan 'Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez' hükmünü ihlalden üst sınırdan para cezası verdi.

AİLE KURUMUNU HİÇE SAYAN SAHNELER

RTÜK izleme uzmanlarının raporu doğrultusunda FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi de ceza aldı.Üst Kurul, dizi filmde aile kurumunu hiçe sayan bazı sahnelerin 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. Maddesine göre toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Yasak Elma'ya idari para cezası müeyyidesi uyguladı.