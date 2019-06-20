RTÜK heyeti Kore'de

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Türkiye, son yıllarda Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerini daha da geliştiriyor. Yayıncılık alanında da RTÜK olarak gerekli sorumlulukları yerine getirerek, bu alandaki iş birlikleri geliştirmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Kore İletişim Komisyonunun davetlisi olarak Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Üst Kurul Üyesi İlhan Taşçı, Uluslararası Yayıncılık Ortak Yapım Konferansı'na katıldı.

Kore İletişim Komisyonu ve Kore Bilgi Toplumu Geliştirme Enstitüsünün (KISDI) ev sahipliğinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Şahin, Güney Kore'nin Türkiye için her zaman farklı bir anlamı olduğunu, Güney Korelilerin de Türk halkını kan kardeşi olarak nitelendirdiğini belirtti.

Bir Türk askerinin Kore Savaşı sırasında yetim kalan Koreli küçük bir kız çocuğuna sahip çıkmasını anlatan "Ayla" filmini örnek gösteren Şahin, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların çok sağlam olduğunu ifade etti.

RTÜK Başkanı Şahin, "Türkiye son yıllarda Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerini daha da geliştiriyor. Yayıncılık alanında da RTÜK olarak gerekli sorumlulukları yerine getirerek bu alandaki iş birlikleri geliştirmeyi arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin, ortak yapımların hayata geçirilmesi için benzer etkinlikleri birer fırsat gördüklerini kaydetti.

RTÜK Seul'de çalışmalarını anlattı

Konferansın ardından RTÜK heyeti, birçok ülkenin yayıncılık alanında faaliyet gösteren düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlarının başkanları ile üst düzey temsilcilerinin yer aldığı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Yayın içeriklerine genel bakış ve uluslararası ortak yapımların ele alındığı panelde konuşan RTÜK Başkanı Şahin, Türkiye'nin yayıncılık sektörüne ilişkin tezlerini paylaştı.

Şahin, "Türkiye kabul gören uluslararası kriterleri gözeterek, insan odaklı bir yaklaşımla yayıncılık alanını düzenliyor ve RTÜK insan haklarına saygılı, çoğulcu, çok sesli, şiddetin her türlüsünden uzak, milli ve manevi değerleri hassasiyetle dikkate alan ve özellikle çocukları koruyan yayınlar için çaba harcıyor." ifadelerini kullandı.

Türk yapımı dizilerin, ABD yapımlarından sonra en çok tercih edilen filmler olmasının Türkiye adına gurur verici olduğunu aktaran Şahin, uzun metrajlı film ve dizi film sektöründe ortak yapımları hayata geçirmek için uluslararası iş birliklerinin artırılması konusunda teşvik edici bir anlayışa sahip olduklarını kaydetti.

Şahin, Türkiye'de aile ve çocuk dostu yapımları destekleme kararı aldıklarını ve aynı konuda uluslararası çalışmalar yürütmeyi istediklerini belirtti.

Başkan Şahin, üye İlhan Taşçı ve beraberlerindeki heyet, panel sonrasında TRT temsilcileri ile Kore MBC kanalını ziyaret etti.

Ziyarette, RTÜK Başkanı Şahin ve MBC Üst Yöneticisi Choi Seung-Ho, televizyonculuk alanında tecrübelerin karşılıklı paylaşılması konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA