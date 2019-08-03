RTÜK İnternet Yayınlarına Lisans Şartı Getirdi, Netflix, BluTV ve PuhuTV N'olcak?

RTÜK Netflix, BluTV ve PuhuTV gibi İnternet Platformlarına Lisans Alma Şartı Getirdi



Netflix başta olmak üzere internet üzerinden yayın yapan platformlar Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürmek için Lisans almak Zorunda! RTÜK İnternet Yayınlarına Lisans Şartı ile ilgili detaylar! Netflix'e Vergi Şoku?



İnternet yayınlarının denetimi ile ilgili yayınlanan son yönetmeliğe göre RTÜK bu platformlara Lisans verecek.



Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik ile artık Türkiye'de yayın yapan Netflix, BluTV ve PuhuTV gibi dijital yayıncılık platformları ve bu platformlarda yer alan içerikler kanunen denetlenebilir hale getirildi. Ayrıca bu platformların faliyetlerini sürdürebilmesi için Lisans alma koşulu getirildi.



3 Tip Lisans Tanımlandı!



İnternet-RD : İnternet Oramında Radyo Yayını sunmak için – Ücreti ise 10 bin TL.İnternet-TV: İnternet Ortamında Televizyon yayını için – Ücreti ise 100 bin TL,İnternet-İBYH: İnternet Ortamında İsteğe Bağlı Yayın Hizmeti için – ücreti ise 100 Bin TL.



Platformlar bu lisans bedeline ek olarak Yıllık Gelirlerinin binde 5'ini RTÜK'e ödeyecek. Hal böyle olunca platformların bu işe ne diyeceği merak konusu…



NETFLIX'ten Bu Konudaki ilk Açıklama



Netflix'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz" denildi.



Günün sonun bu platform vergisi yine tüketiciye zam olarak geri dönecek gibi görünüyor.

Kaynak: Teknotalk.com