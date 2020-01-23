RTÜK medyaya 'mükemmellik' ödülleri verecek

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplumsal gelişmeye katkı sağlayan yayıncılara 'Medya Mükemmellik Ödülleri' verecek.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre; radyo ve televizyon dünyasında toplumsal sorumluluk bilincini desteklemek, yayıncı kuruluşların sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmenin bir parçası olarak faaliyet göstermelerini özendirmek amacıyla, 'Medya Mükemmellik Zirvesi ve Ödülleri' etkinliği düzenlenecek. 'Medya Mükemmellik Ödülleri'ne başvurular Ocak ayı içinde başlayacak. Ulusal, bölgesel ve yerel lisans türlerinde, 'haber', 'drama', 'müzik', 'eğlence', 'eğitim ve kültür' ile 'çocuk programları' dallarında en iyilerin ödül alacağı etkinliğe, sosyal politika alanını ilgilendiren konularda toplumun gelişmesine olumlu katkıda bulunmuş olan programlar ile başvurular gerçekleştirilecek. Ödüllerin 'seçici kurul' üyeleri ise üniversitelerin iletişim fakültelerinde görev alan öğretim üyelerinden oluşuyor.

'MEDYAYA BÜYÜK İHTİYAÇ VAR'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, ülkelerin sosyal gelişmişliğinde medyaya büyük roller düştüğüne dikkati çekerek, "Sosyal politikaların vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi ve toplumsal bir konu haline gelmesi büyük önem taşıyor. İşte tam da bu noktada medyaya büyük ihtiyaç var" dedi.

Sosyal çalışmaların, vatandaşlar tarafından sahiplenildiği takdirde başarıya ulaştığını söyleyen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizi yakından ilgilendiren konularda ilgili Bakanlıkların ve kuruluşların yaptığı çok değerli sosyal çalışmaların vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi için medyaya önemli görevler düşüyor. Devletlerin sosyal politikalarına destek veren, katkı sağlayan medyanın teşvik edilmesi, iyi yayıncılık örneklerinin yaygınlaşması ve ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Medyanın, toplumsal gelişmeyi destekleyen yayınlarıyla mükemmelleşeceğine inanıyorum. Bugün yaşadığımız sosyal sorunların çözümünde temiz ve toplumsal sorumluluk duygusu taşıyan yayıncılığın büyük katkısı olacak."

'Medya Mükemmellik Ödül' töreni 2 Nisan Gaziantep'te düzenlenecek.