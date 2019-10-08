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RTÜK'te 'serebral palsi' etkinliği düzenlendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın işbirliğinde yürüme etkinliği düzenlendi.

08.10.2019 13:29RTÜK'te 'serebral palsi' etkinliği düzenlendi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın işbirliğinde yürüme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, milletvekilleri, STK temsilcileri, serebral palsili çocuklar ve aileleri katıldı. Farkındalık amacıyla birlikte RTÜK önünden başlanıp 1.5 kilometre birlikte yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

RTÜK Başkanı Şahin yaptığı açıklamada, "Bu yürüyüşün asıl sebebi olan siz değerli misafirlerimizdir. RTÜK kuruluşunun 25'inci yılını kutlarken toplumumuzun içerisinde var olan gerçekten de değerli bulduğumuz bir sorunların taşınması ve bunların daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmalarına hızlı ve etkin bir şekilde devam edecektir" diye konuştu. - ANKARA

Ebubekir Şahin, Türkiye, TV, Güncel

Kaynak: İHA

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