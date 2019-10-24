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RTÜK'ten atamalar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (BRAF) Genel Sekreterliğine Taha Yücel, İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (IBRAF) Genel Direktörlüğüne ise Nurullah Öztürk getirildi.

24.10.2019 09:24RTÜK'ten atamalar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (BRAF) Genel Sekreterliğine Taha Yücel, İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (IBRAF) Genel Direktörlüğüne ise Nurullah Öztürk getirildi.
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, BRAF Genel Sekreteri ve IBRAF Genel Direktörü atamaları Üst Kurul tarafından yapıldı.
BRAF Genel Sekreteriliğine Üst Kurul Üyesi Taha Yücel, IBRAF Genel Direktörlüğüne ise Üst Kurul Üyesi Nurullah Öztürk getirildi.
Daimi sekretaryaları Ankara'da bulunan bu iki uluslararası kuruluş, Türkiye'nin, görsel-işitsel yayıncılık alanında etkin faaliyetler yürütmesini ve bu alanda öncü konumda olmasını sağlıyor.

Nurullah Öztürk, TV, Güncel

Kaynak: AA

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