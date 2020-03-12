RTÜK'ten badmintonun tanıtımına destek
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), badminton branşının yaygınlaştırılması amacıyla sosyal sorumluluk projeleri, tanıtım ve eğitim filmlerinin yayınını yapacak.
12.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:06
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), badminton branşının yaygınlaştırılması amacıyla sosyal sorumluluk projeleri, tanıtım ve eğitim filmlerinin yayınını yapacak.
Türkiye Badminton Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ile TBF Başkanı Murat Özmekik'in görüşmesinin ardından, badminton sosyal sorumluluk projelerinin kamu spotu olarak, tanıtım ve eğitim filmlerinin ise ikame yayını olarak yayımlanacağı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Özmekik, badmintonun ekranlarda yer alması için hazırlıklara başlandığını ve badmintonun Türkiye'de daha da bilinen bir branş olması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Türkiye Badminton Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ile TBF Başkanı Murat Özmekik'in görüşmesinin ardından, badminton sosyal sorumluluk projelerinin kamu spotu olarak, tanıtım ve eğitim filmlerinin ise ikame yayını olarak yayımlanacağı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Özmekik, badmintonun ekranlarda yer alması için hazırlıklara başlandığını ve badmintonun Türkiye'de daha da bilinen bir branş olması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA
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