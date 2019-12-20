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RTÜK, 3 ayda 3 binden fazla şikayet alan Çukur'a bir ceza daha verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" diyerek nitelendirdiği Çukur dizisinin yayınlandığı kanala idari para cezası uyguladı.

20.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" dediği 'a ceza yağdı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), en çok şikayet alan diziler arasında yer alan Çukur'a ceza verdi. İki ay önce de RTÜK'ün cezalandırdığı dizi nedeniyle bir kez daha Show TV'ye idari para cezası uygulandı.

3 AYDA 3 BİN 382 ŞİKAYET GELDİ

Çukur dizisi için son üç ayda RTÜK Çağrı Merkezi'ne 3 bin 382 adet şikayet bildirimi yapıldı. Yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan Üst Kurul, silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer veren Çukur'a 2 ay sonra tekrar idari para cezası uyguladı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Üst Kurul, diziyi yayınlayan kanala 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesindeki "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz" ve "Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" hükümlerini ihlalden yüzde 2 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

İÇİŞLERİ BAKANI ELEŞTİRMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aralarında Çukur'un da bulunduğu bazı dizileri eleştirmişti. Soylu, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık" ifadesini kullanmıştı.

RTÜK, 3 ayda 3 binden fazla şikayet alan Çukur'a bir ceza daha verdi

Çukur, TV, Magazin, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (13)
MERT: Tamamda ''Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz'' ve ''Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik'''' sebebinden diziyi yayından kaldırırsın. Para cezası nedir ? Yayına izin ver para cezası kes dur. Rtük sistemide devlete kazanç kapısı olmuş.
Yayından Kaldır
3 0
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SEVGİ DOLU BİR NESİL: ADAMLAR HIRSIZLIĞI SİLAH KAÇAKCILIĞINI ADAM DÖVMEYİ, KAÇIRMAYI, GASP YAPMAYI DAHADA NELER NELER YAPMAYI GÜZEL BİŞEYMİŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR GENÇLER BUNLARA ÖZENİYO BENCE KALDIRILSIN VE BÖYLE DİZİLER OLMASIN.
Yayından Kaldır
4 2
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BAKAN BEY: Memleketin her yeri terörist dolmuş adam dizilerle uğraşıyor. ekonomik kriz almış başını gitmiş adam dizilerle uğraşıyor. vay bu memleketin haline vay ki vay.
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13 9
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AKILLI BİR KIZ: yağsın zaten bunlar nedir ya. serserilik jargon kesmek posta koymak adam dövmek adam öldürmek bunlar mı kültür bunlar mı ahlak şimdi bunları izleyerek mi gelişecek bu gençler . kaldırın bu dizileri ya. milleti bilinçlendirmek adına bilgi birikimi artsın diye saat kitap içerikleri anlatın kitap önerin belgesel koyun insanlar bilgili kültürlü olsun ya bu ne ya. cahillik vakit kaybı bu diziler . yok tecevaüz yok taciz yok adam öldürme bu ülkede hiçmi güzel şey olmaz ya
Yayından Kaldır
7 7
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HAMZA: bu tür dizileri sevmem ama toplumdaki sorunların nedeni diziler değil yasaklar çözüm değildir . . .
Yayından Kaldır
3 4
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TXX: kaldırın ozaman yayından niye hala yayınlanıyor bu dizi.
Yayından Kaldır
3 5
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A: KEsilen cezalar başrol oyuncusunun haftalık aldığı ücret sayılır. Koyaar mı bu bunlara
Yayından Kaldır
5 1
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...: Sırf bakan soylu lanet dediği için birçok insan bu diziyi izlemiyorsa, ben de bir şey bilmiyorum:)
Yayından Kaldır
4 1
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ADANALI: ÖNCE KADIN CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇERSİN SONRA ÇOCUK TECAVÜZLERİNİ ENGELLERSİN EKONOMİK REFAHI SAĞLARSIN ENNN SONRAKİ İŞİN DİZİLERE SARMAK OLUR Kİİ BU DİZİ DE ÖZELLİKLE KADIN CİNAYETİ VE TECAVÜZ YOK
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2 2
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ALİ: Evet , kan bağışı , donörlük , ilik nakli , kanser için şehir şehir gezen bir tır ! Haklısın bakanım bu kadar iyiliği farkındalığı yapmaları ne kadar küstahca dimi bize yakışmaz ! İnsanlar ölsünki gündem olsun ! Ne gerek var ? Neymiş silah - dövüş sahneleri varmış zaten Dünyada bir tek bizim ülke böyle şeyler çekiyor. Millete baksana hepsi birbirine çiçek atıyor. Ya inanılmaz bir sistemimiz var helal olsun.
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3 0
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