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Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi

Fatih Portakal'ın 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2020 tarihlerindeki korona virüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendiren RTÜK, FOX TV'ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verdi.

15.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:46

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunucu Fatih Portakal'ın "halkı kin ve düşmanlığa sevk eden" ifadeleri nedeniyle FOX TV'ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verdi.

FTİH PORTAKAL'IN YORUMLARI DEĞERLENDİRİLDİ

RTÜK, bugünkü toplantısında FOX TV hakkında hazırlanan uzman raporunu gündemine aldı. RTÜK, yayıncının ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2020 tarihlerindeki koronavirüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendirdi. Kurul, salgın hastalığa ilişkin pek çok tedbir alınmasına rağmen, devlet yöneticilerini haksızca hedef alan Portakal'ın toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmetti.

GEREKÇE TOPLUMU KİM VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

İfadelerin tarafsızlığa aykırı bir şekilde halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varan RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un 8/1/b maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri, Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmü kapsamında FOX TV'ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verilmesine karar verdi. RTÜK Kanununa göre, FOX TV'nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor.

ÇALAR SAAT PROGRAMINA DA CEZA

RTÜK, ayrıca, "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programındaki gerçeklikle ilgisi olmayan "ekmek kuyruğunda kavga" haberi nedeniyle FOX TV'ye yine üst limitten idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

TEPKİ ÇEKEN ŞEHİT ÇIKIŞI DA AFFEDİLMEDİ

RTÜK, TELE 1 hakkında hazırlanan raporu da görüştü. "Gün Başlıyor" isimli programda Can Ataklı'nın "Niye herkes şehit? Yani kime şey yapıyorsan o şehit. Herkesin şehidi de kendine oluyor herkesin teröristi de kendine" şeklindeki ifadeleri, Üst Kurulda toplumun milli ve manevi değerlerine saygısızlık olarak değerlendirilerek TELE 1'e üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezasına karar verildi.

"50-60 KİŞİYİ ÖLDÜRÜRDÜM" SÖZLERİ HALK TV'YE CEZA GETİRDİ

Üst Kurul, HALK TV'de yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programda yayın konuğu Ali Demirsoy'un dile getirdiği bazı sözlerin, insan onurunu zedeleyen ifadeler olduğuna karar vererek yayıncı kuruluşa idari yaptırım uyguladı. Konuk Demirsoy canlı yayında, " oradaki 50-60 kişiyi ya bir adaya götürür tecrit ederdim ya da ben biyolog olmam nedeniyle beni kınamayın, ya da öldürürdüm. Siz orada 50 kişiyi itlaf etmiş olsaydınız bugün bir milyon adamın ölümünü engellemiş olurdunuz" ifadelerini kullanmıştı.

HABER GLOBAL'E DE PARA CEZASI

Bir başka yaptırım da canlı yayında sigara yakan yorumcu Berhan Şimşek nedeniyle uygulandı. RTÜK, Haber Global televizyonuna üst limitten idari para cezası verdi.

Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV’ye program durdurma cezası verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Portakal, TV, Medya, Güncel
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