RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
RTÜK, Libya'da şehit olan MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 24 Şubat'taki canlı yayınında, şehit olmuş MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği ve bu kapsamda hukukun üstünlüğüne aykırı yayın yaptığı gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE AYKIRI
Kanal hakkında hazırlanan uzman raporunu görüşen RTÜK, 24 Şubat 2020 tarihindeki canlı yayınında Yaşar Okuyan'ın şehit olmuş MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiğini ve bu kapsamda hukukun üstünlüğüne aykırı yayın yapıldığını belirledi.
RTÜK, 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz" hükmüne göre televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Halk TV'de program yapan eski bakan Yaşar Okuyan, Libya'da şehit olan görev yapan MİT mensubunun kimliğini açıkladı. Kimlikleri gizli kalması gereken MİT mensuplarının isimlerinin açıklanması büyük tepki çekmişti.
Kaynak: İHA