RTÜK'ten Netflix'e teşekkür

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Ülkemizin milli güvenliğiyle genel ahlaka aykırı ve çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine dair gösterdiğimiz tavrı aynı hassasiyetle karşılayan yayıncılarımıza teşekkür ediyoruz" açıklaması yaptı.

Netflix, Türkiye'deki yayınlarında ebeveyn kontrollerini güçlendirme kararı alarak, PIN kodu ile koruma uygulamasına geçtiğini duyurdu. RTÜK'ten, Netflix'in attığı bu adım ile ilgili teşekkür geldi. Yapılan basın açıklamasında, internet radyo ve televizyon yayınlarının düzenleme ve denetleme görevinin Üst Kurul'a verilmesinin ardından çıkarılan yönetmelikle isteğe bağlı yayıncılık alanında lisanslama çalışmalarının başlatıldığı hatırlatıldı. Süreç içinde yerli ve yabancı yayın platformlarıyla sıkı bir diyalog sürecine girildiği belirtilirek, "Milli ve manevi değerlerimiz başta olmak üzere aileyi önceleyen hassasiyetlerimizi muhataplarımıza titizlikle aktardık. Yaptığımız çalışmaların özgürlükleri kısıtlamayı değil bilhassa kayıt dışı olan bu alanı düzenleyerek herkesin özgürlüğünü sağlamayı amaçladığını anlattık. Bu kapsamda isteğe bağlı yayıncılık yapan platformların yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde pek çok noktada hemfikir olduğumuzu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ülkemizin milli güvenliğiyle genel ahlaka aykırı ve çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine dair gösterdiğimiz tavrı aynı hassasiyetle karşılayan yayıncılarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

'ALDIKLARI KARARDAN DOLAYI KUTLUYORUZ'

Açıklamada, ebeveyn kontrolü ile ilgili yeni uygulamasından dolayı Netflix'e yönelik şu ifadelere yer verildi:

"İsteğe bağlı yayıncılık alanının en büyüklerinden olan uluslararası bir platformun sistemine ebeveyn kontrolü getirmesi tam da bizim istediğimiz bir uygulamadır. Kendilerini aldıkları karardan dolayı kutluyoruz. 18 yaş üstü yayınlarda zorunlu PIN uygulamasına geçilmesi önemlidir ve diğer benzer platformlar için de örnek olmalıdır. Artık ebeveynler anılan yayınlarda çocuklarının kontrolünü daha etkin olarak sağlayabilecektir. Bu karar açık kapı iletişim politikamızın neticesidir. Netflix yetkilileriyle yürüttüğümüz dirsek temasımızın olumlu sonuçlar vermesinden son derece mutluyuz."