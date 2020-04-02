Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

RTÜK'ten pandemi yayıncılığı toplantısı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 38 yayın kuruluşu yöneticisi ile pandemi yayıncılığına ilişkin, videokonferansla toplantı gerçekleştirdi.

02.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:35
RTÜK'ten pandemi yayıncılığı toplantısı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 38 yayın kuruluşu yöneticisi ile pandemi yayıncılığına ilişkin, videokonferansla toplantı gerçekleştirdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve yardımcıları, ulusal bazda yayın yapan televizyonların genel müdürleri ve yöneticileriyle videokonferans toplantısında bir araya geldi. RTÜK Başkanı Şahin 'Koronavirüs Salgını Döneminde Yayıncılık' temalı görüşmede, Üst Kurul'un yayınlara ilişkin talep ve beklentilerini dile getirirken, televizyon genel müdürleri ve yayın yöneticileri de RTÜK'ten bazı isteklerde bulundu. Şahin yayıncılara, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun açıklamalarının öncelikli haber kaynağı olarak değerlendirilmesi, bilimsel gerçekliği ispat edilmiş olguların paylaşımına özen gösterilmesi, toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel ses, görüntü, efekt ve ifadelerden kaçınılması, sosyal izolasyonun ve hijyen koşullarına ilişkin önlemlerin öneminin hatırlatılması, vatandaşları spor yapmaya teşvik ederek moral ve motivasyonlarının artırılması, sabah ve öğleden sonra yaşlılara, gençlere ve tüm topluma yönelik spor programlarının yayınlanması gibi önerilerde bulundu.

'UZMANLAR GERÇEKTEN UZMAN OLSUN'

Şahin, ekranlara çıkarılan konukların özenle seçilmesi gerektiği konusunda özel gösterilmesine vurgu yaparak, "Uzmanlar gerçekten uzman olmalı. Geçenlerde izledim bir gazeteci arkadaş sabah Suriye'yi, İdlib'i yorumluyor, öğlen ekonomiyi akşam da sağlığı. Bu böyle olmamalı" dedi.

Yayın yöneticilerinin RTÜK'ten 'uzman veri havuzu' oluşturulması ve kendilerine ulaştırılması talebini olumlu karşılayan Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin yer alacağı gerekli çalışmanın yapılacağı sözünü verdi. Salgın döneminde televizyonlara istemeden de olsa Üst Kurul tarafından verilen cezaları hatırlatan Şahin, ekranları kişisel çıkarları için kullananlara fırsat verilmemesini istedi. Şahin şöyle devam etti:

"Kendi PR'ı için, kendi gelecek çıkarı için, kendi bir takım saikleri için koskocaman yüzlerce çalışanı olan bir kanalı zor durumda bırakacak hareketlerde bulunan çalışanlarınızı ve program konuklarınızı lütfen kontrol altına alınız. Çünkü nihayetinde oralarda yüzlerce insan ekmek yiyor, yüzlerce insan emek veriyor, o kanalın değeri belki yüzlerce milyon lira. Sizlere bu noktada daha fazla iş düşüyor. Biz gerçekten cezaları uygularken bile oradaki emekçilerin hakkını zayi etmeyelim diye o kadar dikkat ediyoruz ki. Bu kadar dikkat ettiğimiz noktada sizlerin de dikkat edeceğini düşünüyorum."

'65 YAŞ ÜSTÜ 4 SAAT 7 DAKİKA TELEVİZYON İZLİYOR'

Salgında en yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara ayrı bir yer ayıran Şahin, normal zamanlarda 65 yaş üstü vatandaşların günlük ortalama 4 saat 7 dakika televizyon izlediğini, bu oranın sokağa çıkma yasağıyla çok daha arttığına dikkat çekti. Şahin, yayınlarda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik alınan önlemlerin onların korunmasının amaçladığının vurgulanmasını, bu bağlamda yapılan haberlerde pozitif, bütünleştirici bir üslup tercih edilmesine özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.


İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: DHA

Etiketler: Ebubekir Şahin, TV, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››RTÜK'ten pandemi yayıncılığı toplantısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Valisi uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede Haberler
Valisi uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
’Çapa’da 3 profesör koronadan öldü’ iddiasına ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
'Çapa'da 3 profesör koronadan öldü' iddiasına ilk ağızdan yanıt geldi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Fransa’da durum iç açıcı değil! Devlet, sebze halini morga dönüştürüyor Haberler
Fransa'da durum iç açıcı değil! Devlet, sebze halini morga dönüştürüyor
Çin’de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı Haberler
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
240 bin takipçisi olan ’Türkiye Gerçekleri’ hesabının sahibi yakalandı Haberler
240 bin takipçisi olan "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi yakalandı
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı Haberler
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:35: Azerbaycan'dan Muğla'ya gelen 150 kişi yurtlarda karantinaya alındı - Haber 22:32: Azerbaycan'dan Muğla'ya gelen 150 kişi yurtlarda karantinaya alındı - Haber 22:31: 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 846 milyon lira bağış yapıldı - Haber 22:31: Irak, yurtdışındaki vatandaşlarının tahliyesini askıya aldı - Haber 22:29: İstanbul'dan Konya'ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı (3) - Haber 22:10: 'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı - Haber 21:57: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı - Ekonomi 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber 21:06: Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı - Haber 21:05: Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı - Haber 20:26: Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haber