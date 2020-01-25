Haberler » Güncel » RTÜK'ten, provokatif yorum ve haberlere inceleme - Haber

RTÜK'ten, provokatif yorum ve haberlere inceleme

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Elazığ depremiyle ilgili radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için inceleme başlatıldığını açıkladı.

25.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:57RTÜK'ten, provokatif yorum ve haberlere inceleme

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), depremiyle ilgili radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve için inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşam ülkemizi derinden sarsan Elazığ merkezli deprem sonrası bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların toplumu provoke etme amaçlı ve yanlış yönlendirme amacı güden yayınları incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda uzmanlar tarafından yazılan ve ilgili kuruluşlara ağır idari yaptırım öneren raporlar kurula sunuldu" denildi.



Elazığ, TV, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:50  İstanbul'da yaşanan karışıklık sonrası Ordu'ya getirilen Çalışkan'ın cenazesi defnedildi
17:50  Günün Özeti
17:50  Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti
17:49  Denizli'de hırsızlık şüphelileri kovalamacada yakalandı: 1 polis yaralı
17:48  Edirne'de, Elazığ depremi için kampanya başlatıldı
25.1.2020 17:50:24