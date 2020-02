RTÜK'ten TELE 1'e "ayrımcılık" cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE 1 ekranlarında yayınlanan "Gün Başlıyor" programının sunucusu Can Ataklı'nın yayında söylediği sözler nedeniyle televizyon kanalına idari para cezası verdi.

RTÜK toplantısında, izleme uzmanlarının raporları gündeme alındı.

Üst Kurul, yasa ihlali yaptığı tespit edilen yayınların raporlarını değerlendirirken, TELE 1 ekranlarında yayınlanan "Gün Başlıyor" programının sunucusu Ataklı'nın dosyasını da görüştü.

Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon kanalındaki bilgi yarışmasında ödül kazanan işitme engelli genç kızı arayıp tebrik etmesini programına konu etmişti.

Ataklı'nın yayında, "Zannediyorum Tayyip Erdoğan da türbanlı olması gerekçesiyle olduğunu düşünüyorum arayıp onu kutluyor. Niçin Cumhurbaşkanı kutlar? Tek şeyi var, türbanlı olması herhalde. Yani yarışma kazanmış itirazım yok ama çıkarılmasının tek sebebi var, türbanlı olması. İnanın bakın başka hiçbir şeyi yok bunun. Çünkü başka konularda yapmıyorlar." şeklindeki sözlerini RTÜK incelemeye aldı.

Bir izleme uzmanı, "Can Ataklı'nın toplumu sınıflandıran ayrıştırıcı ifadeler kullandığı" değerlendirmesiyle ilgili yasaya göre cezai işlem yapılması teklifini Üst Kurula sundu.

Üst Kurul da yayın deşifrelerini ayrıntılı olarak inceleyen ve raporu hazırlayan uzmanın kanaatleri doğrultusunda karar aldı.

Buna göre, kanunun "yayın hizmeti ilkeleri" başlığı altındaki ilgili maddenin "ırk, renk, dil, din, tabiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez" hükmü gereği, TELE 1'e idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Kaynak: AA