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RTÜK'ten yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle bir yayın hakkında inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yanlış bilgiler vererek toplumun stresini artıran bir televizyon kanalındaki yayın hakkında inceleme başlattıklarını bildirdi.

03.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:06
RTÜK'ten yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle bir yayın hakkında inceleme
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yanlış bilgiler vererek toplumun stresini artıran bir televizyon kanalındaki yayın hakkında inceleme başlattıklarını bildirdi.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, televizyon yöneticileriyle dün yaptıkları koronavirüs gündemli toplantı devam ederken, bir televizyon kanalında fahiş bir hata yapıldığını belirtti.
"Dünya salgın hastalığın pençesindeyken ve ülkemiz virüse karşı yoğun bir savaş sergilerken yanlış bilgiler vererek zaten endişeli olan toplumumuzun stres baskısını artırmak kabul edilemez bir hatadır." ifadelerini kullanan Şahin, "Evde Kal" çağrılarına uyarak evlerinde gelişmeleri takip eden vatandaşlara doğru bilgiler ulaştırmak zorunda olduklarını aktardı.
Haber metinleri, ekranlara getirilen alt yazılar, haber kliplerinde kullanılan ses efektleri de dahil yayıncıların her yapım unsurundan sorumlu olduğunu vurgulayan Şahin, özellikle çocukların ruhsal gelişimi göz önünde bulundurularak salgının ciddiyetine vurgu yapılırken, toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel ses, görüntü, efekt ve yanlış ifadelerden kaçınılması gerektiğini kaydetti.
Şahin, "Bu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır. Ama bir kanalda yapılan bu bariz hata, samimi bir atmosferde gerçekleştirdiğimiz ve olumlu sonuçları olan toplantımızı gölgeleyemez. Salgınla mücadelede yayıncılarla olan iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

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