RTÜK'ten yayın yasağına ilişkin açıklama geldi!

RTÜK, 23 Haziran İstanbul seçimleri ile ilgili, bu gece yarısından 23 Haziran Pazar günü YSK'nın açıklayacağı saate kadar televizyon ve radyolarla her türlü yayın organlarınca siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yayın yasağı kapsamında olduğunu bildirildi. RTÜK, 23 Haziran Pazar günkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimleri'ne ilişkin medya hizmet sağlayıcılarına yönelik duyuru yayımladı.

YASAKLAR 22 HAZİRAN GECESİ BAŞLIYOR

Seçimlerin yenilenmesiyle birlikte 23 Haziran Pazar günü, İstanbul halkı oy kullanacak. Seçime kısa bir süre kala ise RTÜK seçim yasakları hakkında duyuru yayınladı. RTÜK'ün o bildirisi:

''23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimleri'nde uygulanacak seçim takvimi Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilmiştir. Bu kapsamda, kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla herhangi bir siyasi parti ya da adayın lehine veya aleyhinde vatandaşın oyunu etkileyebilecek şekilde yayın yapılması seçim yasakları kapsamındadır. Benzer şekilde oy verme gününden önceki son yirmi dört saatte (22 Haziran 2019 Cumartesi, saat 00.00'dan itibaren) herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamı yayınlanmayacaktır. 22 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 18.00'de seçim propagandaları sona erecektir.

Yukarıda da açıklandığı üzere yayın yasakları, 22 Haziran 2019 Cumartesi saat 00.00'dan itibaren başlayıp, oy verme günü olan 23 Haziran 2019 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak saate kadar sürecektir. Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamındadır.

Ayrıca, yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarına ilişkin yayınların, bütün medya hizmet sağlayıcılar tarafından Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlemiş olduğu seçim sonuçlarının yayınlanabileceği saatlere uygun olarak yapılması seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Medya hizmet sağlayıcıların dikkatine önemle sunulur.''