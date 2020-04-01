RTÜK'ten yayıncıların reklam payı ödemelerine 3 aylık erteleme

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncıların ödediği Reklam Üst Kurul paylarını 3 aylık dönem için erteledi.

Üst Kurul toplantısı, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında telekonferansla yapıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, 1793 medya hizmet sağlayıcı kuruluşun Reklam Üst Kurul paylarının Ocak, Şubat ve Mart ayı ödemelerinin ötelenmesine karar verildi. Toplantıda alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgınının ülkemizi etkilemeye başlamasıyla birlikte zorunlu olarak pek çok sektörde ortaya çıkan farklı tablo, kamunun alacağı tedbirleri de beraberinde getirdi. Daha önce özellikle üretim sektörüne ilişkin olarak sağlanan desteklere bir yenisi daha eklendi. Alınan kararla radyo ve televizyon yayıncılığı alanında da rahatlama yaşanacak" denildi.

'EKONOMİK ETKİLERİ EN AZA İNDİRGEMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Kararı değerlendiren RTÜK Başkanı Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ekonomik bağlamda yapılan desteklere katkı sağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız bu zor dönemde yayıncılarımızı ve çalışanlarını rahatlatmak. Fedakarca vazife yürüterek halkımızın bilinçlenmesine büyük katkılarda bulunan medya sektörüne destek vermek görevimizdir. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ödemelerin ertelenmesiyle yerel ve ulusal radyo ve televizyon kuruluşlarımıza yardımcı olmakla beraber, medya sektöründe çalışan meslektaşlarımızın da salgın boyunca işlerini kaybetmelerine neden olabilecek ekonomik etkileri en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Sektörümüzdeki istihdama destek oluyoruz."

Kaynak: DHA