RTÜK'ten yüksek reklam seslerine ayar

RTÜK, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine radyo ve televizyon yayınlarında programlar arasında yer verilen reklamların ses seviyelerini kontrol etti.

Üst Kurulun yayınları kaydettiği Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) incelendiğinde bazı medya hizmet sağlayıcıların ticari iletişim yayınlarının ses seviyesinin diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmadığı tespit edildi.

Üst Kurul, bütün yayıncı kuruluşları ses seviyelerine azami dikkat göstermeleri konusunda uyardı.

Buna göre, ticari iletişim yayınlarının ve program tanıtımlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmak zorundadır. Ticari iletişim yayını veya program tanıtımı başlamadan önce ses seviyesi yükseltilerek veya alçaltılarak izleyici veya dinleyici rahatsız edilmemelidir. Ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları ses seviyesinin bu yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun olması zorunludur. Platform ve altyapı işletmecileri, iletimini sağladıkları yayınların ses seviyelerinin, bu Yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun şekilde iletimini sağlamakla yükümlüdürler. Medya hizmet sağlayıcıların, ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları dışındaki iç yapım ve dış yapım dahil tüm programlarının, bu Yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun olması gerekir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta yer alan hususlara aykırı yayın yapmakta ısrar eden medya hizmet sağlayıcılar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını da duyurdu.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA