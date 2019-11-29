Haberler » Güncel » RTÜK'ten yüksek reklam seslerine ayar - Haber

RTÜK'ten yüksek reklam seslerine ayar

RTÜK, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine radyo ve televizyon yayınlarında programlar arasında yer verilen reklamların ses seviyelerini kontrol etti.

29.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:50RTÜK'ten yüksek reklam seslerine ayar
RTÜK, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine radyo ve televizyon yayınlarında programlar arasında yer verilen reklamların ses seviyelerini kontrol etti.
Üst Kurulun yayınları kaydettiği Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) incelendiğinde bazı medya hizmet sağlayıcıların ticari iletişim yayınlarının ses seviyesinin diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmadığı tespit edildi.
Üst Kurul, bütün yayıncı kuruluşları ses seviyelerine azami dikkat göstermeleri konusunda uyardı.
Buna göre, ticari iletişim yayınlarının ve program tanıtımlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmak zorundadır. Ticari iletişim yayını veya program tanıtımı başlamadan önce ses seviyesi yükseltilerek veya alçaltılarak izleyici veya dinleyici rahatsız edilmemelidir. Ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları ses seviyesinin bu yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun olması zorunludur. Platform ve altyapı işletmecileri, iletimini sağladıkları yayınların ses seviyelerinin, bu Yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun şekilde iletimini sağlamakla yükümlüdürler. Medya hizmet sağlayıcıların, ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları dışındaki iç yapım ve dış yapım dahil tüm programlarının, bu Yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun olması gerekir.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta yer alan hususlara aykırı yayın yapmakta ısrar eden medya hizmet sağlayıcılar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını da duyurdu.
(Mehmet Kalay/İHA)

TV, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:46 Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı-2
12:46 Malezya'da "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" gösterisi
12:45 Hakkı Bulut'un kızının evine giren kişi hakim karşısında
12:45 Kars'ta PKK/KCK'dan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye getirildi
12:41 Drone tasarlayan Tüner'den Vali Akbıyık'a ziyaret
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:41 İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti
11:31 Bin liralık indirim için yağmura aldırış etmeden saatlerce sıra beklediler
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:24 Çalıştığı firmaya ait 250 bin lirayı çaldı! Kapkaç anı saniye saniye kamerada
10:17 İzmirli esnaftan 'Black Friday'e karşı 'Bereketli Cuma' kampanyası
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 12:47:23