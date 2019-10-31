RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici kimdir?

Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü. RTÜK'ün açıklamasında, Faruk Bildirici'nin "hem siyasi tarafsızlığını hem de RTÜK'ün düzenleyip denetlemekle yükümlü olduğu medya hizmet sağlayıcılara karşı tarafsızlığını yitirdiği, Üst Kurul toplantılarının gizliliğini ihlal ettiği, yargı kararlarına muhalefet ettiği ve Üst Kurul'u, Üst Kurul üyeleri ve çalışanlarını hedef aldığı" ifadeleri yer aldı. Faruk Bildirici kitapları, eserleri…

FARUK BİLDİRİCİ KİMDİR?

Faruk Bildirici, 1956 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Türk gazeteci ve yazar olan Bildirici, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni tamamladı. Haziran 1980'de Cumhuriyet'te gazeteciliğe başladı. 12 Eylül döneminde sıkıyönetim ve eğitim muhabirliği, 1983 seçimlerinden sonra Başbakanlık, ANAP ve parlamento muhabirliği yaptı. Bir süre Haber Müdürlüğü görevinde bulunduğu Cumhuriyet'ten, Nisan 1992'de ayrıldı.

TELEKULAK KAVRAMINI TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Usta gazeteci, Sabah Gazetesi'nde beş ay süresince parlamento muhabirliği yaptıktan sonra Ekim 1992'de Hürriyet'e geçti. Yaklaşık beş yıl Hürriyet Ankara Büro Şefi olarak bulundu. Bir süre yine Hürriyet'te araştırmacı-yazar olarak çalıştı. Hürriyet gazetesinde Telekulak dosyası adlı bir yazı dizisi hazırladı. 2002'de Hürriyet gazetesi Ankara Temsilci Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı yıl Tempo dergisinde köşe yazıları yazdı.

Ağustos 2004 - 14 Mart 2005 tarihleri arasında "Anlatsam Roman Olur" başlığıyla Hürriyet'te gerçek yaşam öyküleri kaleme aldı. Bu öykülerden oluşan aynı adlı televizyon programı Kanal D'de yayınlandı. Tv 8'de 1999-2001 yılları arasında Doğan Tılıç ile birlikte Çuvaldız programını hazırladı. TV8'de "Nerede Kalmıştı" (1999) ve Cine-5'te de "Üç artı Bir" adlı söyleşi programları yaptı. 2009-2012 yılları arasında Hürriyet Pazar'da "Puzzle portreler" başlığıyla söyleşiler hazırladı. 19 Nisan 2010 tarihinde Hürriyet gazetesinin Okur Temsilciliği görevini üstlendi. 3 Mart 2019'da Hürriyet gazetesindeki görevi son buldu.

GAZETECİLİK DERSLERİ VERDİ

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda, üç dönem "Araştırmacı gazetecilik" dersleri veren Faruk Bildirici, 2014-2015 yıllarında da Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Parlamento muhabirliği" dersleri verdi. 11 Temmuz 2019 tarihinde CHP kontenjanından TBMM Genel Kurulu tarafından RTÜK üyeliğine seçildi.