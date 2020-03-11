RTÜK üyeliğine CHP'den kontenjanından Okan Konuralp seçildi
TBMM Genel Kurulu'nda CHP kontenjanından boş bulunan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Okan Konuralp seçildi.
11.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:30
TBMM Genel Kurulu'nda CHP kontenjanından boş bulunan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Okan Konuralp seçildi.
TBMM Genel Kurulu'nda CHP kontenjanından seçilecek üye için seçim yapıldı. Seçim öncesinde TBMM Başkanvekili Levent Gök, seçimin nasıl yapılacağını açıkladı. Milletvekillerinden 5 kişilik tasnif komisyonu oluşturuldu. Milletvekilleri kapalı oylama yöntemiyle Okan Konuralp ve Faruk Bildirici isimlerinden birine oy verdi.
Oy sonuçlarına göre Okan Konuralp 274, Faruk Bildirici 133 oy aldı. Geçersiz oy sayısı 19 oldu. CHP kontenjanından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Okan Konuralp seçildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
TBMM Genel Kurulu'nda CHP kontenjanından seçilecek üye için seçim yapıldı. Seçim öncesinde TBMM Başkanvekili Levent Gök, seçimin nasıl yapılacağını açıkladı. Milletvekillerinden 5 kişilik tasnif komisyonu oluşturuldu. Milletvekilleri kapalı oylama yöntemiyle Okan Konuralp ve Faruk Bildirici isimlerinden birine oy verdi.
Oy sonuçlarına göre Okan Konuralp 274, Faruk Bildirici 133 oy aldı. Geçersiz oy sayısı 19 oldu. CHP kontenjanından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Okan Konuralp seçildi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Konuralp, Güncel
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