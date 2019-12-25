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"Ruam" Ada esnafını olumsuz etkiledi

Adalar'da 105 atta ruam hastalığı çıkmasının ardından, sokakları sessizliğe bürünen Ada'ya gelen turist sayısının yarı yarıya gerilediği bildirildi.

25.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:56
'da 105 atta ruam hastalığı çıkmasının ardından, sokakları sessizliğe bürünen Ada'ya gelen turist sayısının yarı yarıya gerilediği bildirildi.
Ahırlarda yetkililer tarafından temizlik, tarama ve dezenfeksiyon çalışmaları sürerken, faytoncuların da bekleyişleri sürüyor. öncesi müşteri yoğunluğu bekleyen esnaf ve otel sahipleri ise rezervasyonların düşüklüğünden ve müşteri azlığından şikayet ediyor.
AA muhabirine bilgi veren Büyükada Princess Hotel yetkilisi Sinem Tuncay, ruam hastalığı nedeniyle Büyükada'ya yerli ve yabancı turistin gelmediğini anlattı.
Tuncay, şöyle konuştu:
"Havalar kötü bir de üstüne ruam hastalığı eklenince Ada'da in cin top oynuyor. Rezervasyon için otelimizi aradıklarında, müşteriler hastalıkla ilgili soru soruyorlar. 'Ruam hastalığı geçer mi? Bulaşıcı mı? Gerçekten çok mu kötü durum?' sorularına maruz kalıyoruz. Hastalığın havadan geçmediği bilgisini veriyoruz. Çok büyük bir karantina söz konusu değil. Atların bakımı ve aşıları olduğu sürece sıkıntı yok. Adalar her mevsimde güzel ve misafirlerimizi bekliyoruz."
Ada sakini Sevtap Güngör de 26 yıllık Adalı olduğunu belirterek, "Atlara iyi bakılması ve sağlık kontrolünün yapılması gerekiyor." dedi.
Tiara Oteli sahibi Birsen Pekin ise 1995 yılından beri Ada'da yaşadığını dile getirerek şunları kaydetti:
"İnsanlar korkuyorlar ve Ada'ya gelmek istemiyorlar. Ruam insanlara da geçen bir hastalık. Herhangi insan vakasıyla karşılaşmadık ama 100'ün üzerinde at maalesef öldü. Rezervasyonların iptal edildiğini söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi sokaklar bomboş. Arap turist yok, rehberler getirmiyor. Suudi Arabistan'daki gazeteler de yazmıştır bu durumu. Sokaklarda bir Allah'ın kulu yok. Yılbaşı için rezervasyonları olan bazı otellerin tamamına yakını ise iptal oldu."
"Turist sayısında yüzde 50 azalma oldu"
Rehber Tarık Erdem, Büyükada'ya gelen turistlerin ruam hastalığıyla sorular sorduğunu ve gelmek isteyen turist sayısında azalma olduğuna dikkati çekerek, "Turistlerin sayısında azalma oldu. Turist sayımızda yüzde 50'lik bir düşüş var. Turistler hastalıkla ilgili de çok soru da soruyorlar. Bunun açıklamasını yapıyoruz." dedi.

Yılbaşı, Adalar, turist, Güncel

Kaynak: AA

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