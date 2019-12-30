Ruam hastalığına geçen yıl adalara sevk edilen atların neden olduğu iddia edildi

Büyükada'da 105 atın ruam hastalığına yakalanarak itlaf edilmesinin ardından olayla ilgili çalışmalar sürüyor. 14 Haziran 2018'de Adalar Belediyesi'nin çıkarma gemisiyle adaya sevk edilen atların ruama neden olduğu iddia edilirken, o sevkiyata ait fotoğraf ortaya çıktı.



Büyükada'da ruam hastalığı sonrası 105 atın itlaf edilmesinin ardından gözler adaya çevrildi.Olayla ilgili bugün bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre ruam hastalığına 14 Haziran 2018'de adaya sevk edilen atlar neden oldu.



İddiaya göre, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2017'da adaya at giriş çıkışının yasaklanmasına ve adanın karantinaya alınmasına rağmen, CHP'li Adalar Belediyesi çıkarma gemisini göndederek, 14 Haziran 2018'de 209 atın girişini sağladı.



Öte yandan, o fotoğraf karesi de ortaya çıktı. Fotoğrafta atların çıkarma gemisinde bitkin bir şekilde durduğu görülüyor. Sevkiyat sırasında hayvanseverler duruma tepki göstermiş, faytoncular ise hayvanseverlere saldırmıştı. Polis ise havaya ateş açarak duruma müdahale etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA