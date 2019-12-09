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Ruanda 200 bin kişiye Ebola aşısı yapacak

Ebola salgınının görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) komşusu Ruanda, yaklaşık 200 bin kişinin aşılanması için kampanya başlattı.

09.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:06Ruanda 200 bin kişiye Ebola aşısı yapacak
Ebola salgınının görüldüğü Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) komşusu Ruanda, yaklaşık 200 bin kişinin aşılanması için kampanya başlattı.
The New 'ın haberine göre, Ruanda Sağlık Bakanı Diane Gashumba, gelecek yıl boyunca KDC sınırında yaşayanlara yeni üretilen aşının vurulacağını söyledi.
Aşının pek çok ülkede denendiğini ve güvenli olduğunu belirten Gashumba, kampanyanın her iki ülkenin de ortak yararına olduğunu dile getirdi.
Johnson & Johnson tarafından üretilen aşının kullanılacağı kampanyada öncelik sınır ticareti yapanlar, polisler ve sağlık görevlilerine verilecek.
Virüs nedeniyle şimdiye kadar 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği KDC'de Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı Merck aşısı 250 bin kişiye vuruldu.
Can almayı sürdüren virüs, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.
Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Times, Kongo, Sağlık

Kaynak: AA

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