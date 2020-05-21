Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar devrede

Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar devredeRuanda, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ( Covid-19) salgını nedeniyle Ruanda, tedavi merkezlerinde yüksek teknolojili robotlar kullanacak.

21.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:23
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar devrede
Ruanda, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ( Covid-19) salgını nedeniyle Ruanda, tedavi merkezlerinde yüksek teknolojili robotlar kullanacak.
Ruanda Bilişim ve Yenilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ortak çabalarının sonucu olan dakikada 50 ila 150 kişiyi tarayabilen, hasta odalarına yiyecek ve ilaç gönderebilen, veri yakalayabilen ve görevlileri tespit edilen anormallikler konusunda uyarabilen; Akazuba, Ikizere, Mwiza, Ngabo ve Urumuri adındaki beş robot Ruanda tedavi merkezlerinde koronavirüs ile savaşmak için kullanılacak.Akıllı mobil robotlar ayrıca yüz tanıma, sıcaklık taraması, hastanın durumunu izleme ve hastaların tıbbi kayıtlarını tutma gibi işlevlere de sahip.
DOKTORLARIN GİREMEDİĞİ YERE ROBOTLAR GİRECEK
Robotların hizmet sunumunu hızlandıracağını ve sağlık çalışanlarının hayatlarını korumaya yardımcı olacağını söyleyen Sağlık Bakanı Ngamije Daniel, 'Sağlık görevlileri, diğer şeylerin yanı sıra ilaç ve yemek vermek, testler yapmak için birçok kez hasta odasını ziyaret ediyorlar ve bu da virüse yakalanma risklerini artırıyor' dedi. Ruanda’da koronavirüse karşı robotlar devrede

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, DHA, Güncel, Haber

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