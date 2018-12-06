Ruanda'da Muhalif Lider Beraat Etti

06 Aralık 2018 Perşembe 22:20



06 Aralık 2018 Perşembe 22:20

Ruanda'da yüksek mahkeme muhalif lider Diane Rwigara'nın hakkındaki suçlamaları düşürerek beraatine hükmetti.Mahkeme heyeti, Rwigara hakkındaki "sahtecilik ve devletin güvenliğini tehlikeye atma" suçlamalarıyla ilgili yeterli delil olmadığını ifade ederek, muhalif lider hakkındaki suçlamaları düşürdü."İsyana teşvik" suçundan yargılanan Rwigara'nın annesinin de mahkeme tarafından suçsuz bulunduğu ifade edildi.Rwigara, mahkeme kararının ardından basına yaptığı açıklamada, Ruanda halkının hakları için mücadele etmeye devam edeceğini belirterek, "Bu daha başlangıç, çünkü ülkemizde daha yapılması gereken çok şey var." ifadelerini kullandı.Muhalif aktivist Rwigara 2017'de "sahtecilik ve devletin güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.Rwigara'ya, devlet başkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yaptığı sırada sahte evrak düzenlediği gerekçesiyle soruşturma açılmış ve adaylığı reddedilmişti.