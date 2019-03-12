Ruanda'dan Macron'a Soykırımın 25. Yıldönümü Daveti

Kaynak: İHA

KİGALİ (İHA) – Fransa'yı 1994 yılında yaklaşık 800 bin vatandaşının soykırıma uğramasından sorumlu tutan Ruanda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'u 7 Nisan'da gerçekleşecek 25. yıl anma törenine davet etti.Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'un 7 Nisan'da gerçekleşecek olan 1994 soykırımının 25. yıl anma törenine davet edildiğini açıkladı. Macron'un başkent Kigali'de gerçekleştirilecek törene katılıp katılmayacağı henüz açıklanmadı. Eğer daveti kabul ederse, katliamdan beri ülkeyi ziyaret eden ikinci Fransız Cumhurbaşkanı olacağı aktarıldı. Nicolas Sarkozy, katliamdan sonra Şubat 2010'da Kigali'yi ilk ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçmişti. Sarkozy, Fransa'nın ciddi hatalar yaptığını ama özür dilemediğini itiraf etmişti. - KİGALİ