Ruanda soykırımının sorumlularından Kabuga, Fransa'da yakalandı

Ruanda soykırımının sorumlularından Felicien Kabuga, Fransa'nın başkenti Paris'te 26 yıl sonra yakalandı.

Ruanda soykırımının sorumlularından Kabuga, Fransa'da yakalandı
16.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:10
Ruanda soykırımının sorumlularından Felicien Kabuga, Fransa'nın başkenti Paris'te 26 yıl sonra yakalandı.

Fransa Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 800 bin kişinin katledildiği Ruanda soykırımının sorumlularından Felicien Kabuga'nın 26 yıl sonra Fransa'nın başkenti Paris'te jandarmalar tarafından yakalandığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yakalanması için 5 milyon dolar ödül konulan 84 yaşındaki Kabuga'nın Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı dairesinde bulunduğu ifade edildi.

Eski işadamı Felicien Kabuga, katliamı yapan militanlara finansal destek sağlamakla suçlanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), 1997'de Felicien Kabuga'yı soykırım, soykırımda suç ortaklığı ve soykırıma teşvik etme dahil 7 farklı konuda suçlu bulmuştu.

Felicien Kabuga Paris Temyiz Mahkemesindeki işlemlerinin ardından, Lahey'deki uluslararası mahkemeye çıkarılacak.

Ruanda'da 1994 yılında Hutular'ın Tutsilere ve ılımlı Hutulara karşı başlattığı şiddet eylemlerinde 100 günde 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Fransa, Paris, Güncel, Haber

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