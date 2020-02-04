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Rubin Kazan'dan Galatasaray'a Belhanda teklifi! Fatih Terim reddetti

Galatasaray'ın en çok tartışılan isimlerinden olan Younes Belhanda'ya Rus ekibi Rubin Kazan'ın teklif yaptığı ancak Fatih Terim'in şampiyonluk yarışının önemi nedeniyle Faslı futbolcunun gidişine izin vermediği öğrenildi.

04.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:35

Kayserispor karşısında oynadığı futbolla yine vasatı aşamamasına rağmen, iyi niyetiyle dikkat çeken Belhanda için bazı Rus kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi.

FATİH TERİM BELHANDA'NIN GİDİŞİNE İZİN VERMEDİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; 'da bu sezon 21 maçta 5 gol 1 asistlik istatistik ortaya koyan ve devre arasında kendisine talip olan bazı kulüpleri elinin tersiyle iten Younes Belhanda için Rus ekiplerinin nabız yokladığı belirtilirken, ligde kötü günler yaşayan Rubin Kazan'ın menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı yöneticilerle temasa geçtiği kaydedildi.

Stoper transferi yapamayarak büyük bir risk alan Galatasaray'da tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in Faslı öğrencisinin gidişine izin vermeyeceği bildirilirken, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Cimbom'un defans hattından sonra orta sahada eksik kalmayı göze alamadığı anlaşıldı.

TARAFTAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Taraftarların son dönemlerde büyük tepkisini çeken ve takımdan gönderilmesini istediği Belhanda için Terim'in kalması yönünde karar vermesi, sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

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Rubin Kazan'dan Galatasaray'a Belhanda teklifi! Fatih Terim reddetti

Younes Belhanda, Rubin Kazan, Fatih Terim, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (6)
BENCE:vay fatih hoca taraftara küfür eden birini takımda tutabiliyosa ardayıda aldırabilirdi. bence tahminim demekki danışıklı dövüş var. arda kullanıldı. günah keçisi yapıldı. böylelikle başkanda prim yaptı. taraftar tüm hınçını ardadan aldı. fatih hocanın ve takımın kötü durumu avrupadaki hezimetler vb. unutturuldu. bence
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FATIH TERIM:Bu sene de mayıs bızım loooo
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GSLİ:lo diyerek doğulularla alay ediyorsun aklınca alay edilecek birini arıyorsan aynaya bak şikenin mahsulu
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CAN:yalanın batsın feneresyon medyası
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SSS:gönderin gitsin
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SARI NURİ:alıcı cıktıysa satın gitsin
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