Rubin Kazan'dan, Parasını İsteyen Gökdeniz Karadeniz'e Ağır Sözler: Çirkin ve Onursuzca

Rubin Kazan'da Gökdeniz Karadeniz krizi sürüyor. Trabzonspor'dan transfer oluğ 10 yıl oynadığı Rubin Kazan'da futbol kariyerini sonlandıran eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in, kulüpten alacağı para tartışma konusu oldu.

"FAKİR BİR İNSAN DEĞİL"

Gökdeniz Karadeniz'in alacakları hakkındaki tavrını eleştiren Rubin Kazan'ın CEO'su Rustem Saymanov, "Gökdeniz'in alacaklarını bırakmasını istemiyoruz. Ona kesinlikle ödeme yapacağız. Fakir bir insan da değil ama borçların üstünde çok duruyor" dedi.

"ÇİRKİN VE ONURSUZCA"

Rustem Saymanov sözlerini "Uzun süre burada oynadı ve sadece borçları düşünüyor. Bu hareketi çirkin ve onursuzca." ifadeleriyle tamamladı.

Gökdeniz Karadeniz, alacaklarının ödenmesi için Rusya Futbol Federasyonuna bulunmuştu.

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