01 Mart 2019, 10:14
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Rubin Kazan'dan, Parasını İsteyen Gökdeniz Karadeniz'e Ağır Sözler: Çirkin ve Onursuzca

Trabzonspor'un eski oyuncusu Gökdeniz Karadeniz ile futbolu bıraktığı kulübü Rubin Kazan arasındaki maaş sıkıntısı yeni bir boyuta ulaştı. Gökdeniz, Rubin Kazan'dan alacaklarını alamayınca Federasyona başvurdu. Bu hareket üzerine kulübün CEO'su Rustem Saymanov, "Bu hareketi çirkin ve onursuzca." dedi.

Rubin Kazan'da Gökdeniz Karadeniz krizi sürüyor. Trabzonspor'dan transfer oluğ 10 yıl oynadığı Rubin Kazan'da futbol kariyerini sonlandıran eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in, kulüpten alacağı para tartışma konusu oldu.

"FAKİR BİR İNSAN DEĞİL"

Gökdeniz Karadeniz'in alacakları hakkındaki tavrını eleştiren Rubin Kazan'ın CEO'su Rustem Saymanov, "Gökdeniz'in alacaklarını bırakmasını istemiyoruz. Ona kesinlikle ödeme yapacağız. Fakir bir insan da değil ama borçların üstünde çok duruyor" dedi.

"ÇİRKİN VE ONURSUZCA"

Rustem Saymanov sözlerini "Uzun süre burada oynadı ve sadece borçları düşünüyor. Bu hareketi çirkin ve onursuzca." ifadeleriyle tamamladı.

Gökdeniz Karadeniz, alacaklarının ödenmesi için Rusya Futbol Federasyonuna bulunmuştu.

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Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (7)
BARIŞ : Rüstem şaşırma sabrımızı taşırma
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HANİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞKENCE KALKMIŞTI: verin adamin parasini ulen
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GZ.: BAY CEO SEN BEDAVAMI ÇALIŞIYORSUN ZENGİN FAKİR SANA NE HAKKINI VERİP HELALŞMENİZ GEREKİRKEN DUYGUSAL CIZIRTI YAPMANIN ANLAMI YOK. ADAMIN PARASINDA GÖZÜN VARSA ÇIKIVERSİN GİTSİN O GÖZ. SEN ÖDEME TARİHLERİNİ BELİRLEYİP İMZALARSINIZ OLUR BİTER PARANIN ÜSTÜNEMİ YATACAKTINIZ YOK ÖYLE YAĞMA ÇİRKİNLİK YAMUKLUK SİZ YAPMIŞSINIZ Kİ GÖKDENİZ İ ZIVANADAN ÇIKARMIŞSINIZ.
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HAVUÇ: Hakkını istemek ne zamandan beri onursuzca onursuzluk oluyor?
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TATAR RAMAZAN: Sen de ödemesini zamanında yapsaydın. Neden bu kadar bekletiyorsun. Boş konuşma Rüstem.
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