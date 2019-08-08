Rüçhan Çalışkur kimdir, nereli?

Rüçhal Çalışkur, Sen Anlat Karadeniz dizisinin kadrosuna katıldı ve dizi severler, ünlü oyuncunun hayatına dair ayrıntıları merak etmeye başladı. Rüçhal Çalışkur nereli, kiminle evli? Rüçhal Çalışkur filmleri ve oynadığı diziler…

ZEYNEP RÜÇHAN ÇALIŞKUR KİMDİR?

Başarılı oyuncu, 13 Şubat 1947'de Trabzon'da dünyaya geldi.Tiyatrocu Cüneyt Çalışkur'un ablası, yönetmen Çağ Çalışkur'un halası ve tiyatro oyuncusu İpek Bilgin'in görümcesidir.Küçük yaşlarda taşındıkları Ankara'da eğitimini tamamlayarak Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitiren oyuncu, 1979'da devlet tiyatrolarına girdi.

Birçok oyunda yer alan Rüçhan Çalışkur, aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapıyor. Sinema ve TV ekranlarına ise 2002'de geçiş yaptı. Oyuncu, 2001 yılında 5. Afife Tiyatro Ödüllerinde Leenane'in Güzellik Kraliçesi ile Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, 2004 yılında da 23. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Bulutları Beklerken ile En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini aldı.

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Çalışkur, birçok oyunda boy gösterirken sayısız dizi ve filmde de yer aldı. Yer aldığı projeler: Borç 2018, Avlu 2018, Yeter 2016, Yılanların Öcü 2014, Zerre 2012, Rüzgarlar 2012, Elveda Katya 2012, Benim İçin Üzülme 2012, Acayip Hikayeler 2012, Zenne 2011, Türkan 2011, Şüphe 2011, Abimm! 2009, Parmaklıklar Ardında 2009, Güldünya 2009, Lodos 2008, Yersiz Yurtsuz 2007, Kınalı Kuzular 2007, Kınalı Kuzular 2007, Dede Korkut Hikayeleri 2007, Rüya Gibi 2006, Cemile 2006, Kabuslar Evi 2006, Körfez Ateşi 2005, Zeytin Dalı 2005, Ihlamurlar Altında 2005, 24 Saat 2004, Bulutları Beklerken 2003, Unutma Beni 2002.