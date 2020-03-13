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Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı

Tüm dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili Diego Costa'nın yaptığı şaka tepki çekti. Maç çıkışı gazetecilere doğru öksüren Costa'nın hareketi, büyük eleştirilere neden oldu. Daha önce de NBA'de oynayan Rudy Gobert benzer bir şaka yapmış, daha sonra Fransız basketbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

13.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:36

Çin'de ortaya çıkan dünya genelinde yaygınlaşan koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 4 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Birçok organizasyonun da iptal edilmesine neden olan koronavirüs ile ilgili Utah Jazz'ın basketbolcusu Rudy Gobert'in ardından, benzer bir şaka da Diego Costa yaptı.

Oldukça ciddiye alınması gereken bu konu hakkında İspanyol golcünün yaptığı şaka, basın mensuplarının tepkisini çekti.

GAZETECİLERE DOĞRU ÖKSÜRDÜ

Anfield Road'da Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında rakibini uzatmalarda 3-2 yenerek çeyrek finale yükselen Atletico Madrid'de karşılaşma sonrası soyunma odasından çıkan Diego Costa, gazetecilerin üzerine doğru öksürdü.

"BUNA SADECE KENDİSİ GÜLDÜ"

Diego Costa'nın koronavirüs ile ilgili yaptığı bu şaka, basın mensupları tarafından komik bulunmadı. Birçok basın mensubu Diego Costa'nın şakasını yersiz bulurken, bazı gazeteciler "Buna sadece kendisi güldü" yorumunu yaptı.

Hatırlanacağı üzere Utah Jazz'da forma giyen Fransız basketbolcu Gobert de bir basın toplantısının ardından ellerini mikrofonlara sürerek, Diego Costa'nın şakasına benzer bir harekette bulunmuştu. Daha sonra Gobert'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

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Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Rudy Gobert, Diego Costa, Utah Jazz, Spor

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