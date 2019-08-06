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Rueff tekniği ile "kazasız" kurban kesimi

Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor.

06.08.2019 15:20 Rueff tekniği ile
Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor.
Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yıldırım Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurban kesiminin tekniğine uygun şekilde yapılması durumunda üzücü kazaların yaşanmayacağını söyledi.
Kurban kesimi öncesinde hazırlık yapılması gerektiğine işaret eden Çakmak, "Birkaç kişinin desteğiyle yapılabilecek 'rueff tekniği'nde hayvan nasıl yatırılır bunu göstermeye çalışıyoruz. En azından bu sayede hayvanları çok rahatsız etmeden, kendimizin de çok yaralanmasına fırsat vermeden gösterilecek basit bir teknikle hayvanı kurban alanına, kurban kuyusuna yakın bir yere yatırmayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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