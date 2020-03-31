Rufat İsmail'den sevdikleriniz için evde kal hayat eve sığar dedi

Los Angeles'ta açtığı Shoowroom'un ardından New York'ta Shoowroom açmayı planlayan Türk asıllı Azeri ünlü modacı Rufat İsmayil NYFM kapsamında yaptığı 3.ncü defilesiyle New York Fashion Week takviminde arka arkaya yer alan ilk Türk asıllı Azeri modacı olarak tanınan Beyonce, Ashanti, Lil Kim gibi dünyaca ünlü yıldızların tasarımcısı olan dünyaca ünlü Azeri Türk modacı Rufat İsmayil evinin bir katını atölyeyecevirdi.

Ünlü modacı Rufat İsmail Ailenizve sevdikleriniz için evde kalın mesajınıverirkenevde olduğumzamanıfaydalıhalegetirmek için evdençalışmalarına devam ediyor. Ünlü modacı'nın Paris , New York ve Türkiye 'de yapmayı planladığı"Extravaganza"koleksiyonun3 ayrı tanıtım defilesini korona virüs sebebiyle iptal ettiği öğrenildi.

Kaynak: Bültenler