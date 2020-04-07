Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı

Juventus'un koronavirüse yakalanan ilk oyuncusu olan Daniele Rugani'nin kendisi gibi koronavirüsü taşıyan nişanlısı Michela Persico, "Kovid-19'u hafif geçirenlerde tedavi için öngörülen süre olan 20 gün geçti ama yeni swab testimin sonucu yine pozitif çıktı" dedi. Persico'nun 4 aylık hamile olduğu biliniyor.

07.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:28

İtalyan devi Juventus 'un korona testi pozitif çıkan ilk oyuncusu olan Daniele Rugani, Juventus doktorlarının gözetimi altında kulübün oteli J-Hotel'de karantinada tutulmaya ve tedavi edilmeye devam ediyor. Öte yandan Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkan hamile nişanlısı Michela Persico da evinde karantinada kalmayı sürdürüyor. Persico, İtalya'da bir televizyon programına canlı bağlanarak yaptığı açıklamada çarpıcı bir detayı gözler önüne serdi.

GENÇLER DE VİRÜSÜ ATLATMAKTA ZORLANIYOR

Hala herhangi bir semptom göstermediğini söyleyen Persico, pozitif çıkan ilk testinin üzerinden 20 gün geçmesine rağmen yapılan yeni testinin de pozitif çıktığını söyledi. Rugani'yi görmediğini de söyleyen genç sunucunun açıklaması genç bireylerin dahi Covid-19'u atlatmakta ne kadar zorlandığının da bir örneği oldu.

Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı

"BİRAZ DAHA BEKLEYECEĞİZ"

Persico, "Kovid-19'u hafif geçirenlerde tedavi için öngörülen süre olan 20 gün geçti ama yeni swab testimin sonucu yine pozitif çıktı. Gittiğim klinikte genç olduğum için daha az risk taşıdığımı söylediler o yüzden biraz daha sakinim. Daniele'yi göremiyorum sadece görüntülü konuşma yapıyoruz. Elbette bir süre daha böyle gidecek. Biraz daha bekleyeceğiz ve birbirimizi yeniden göreceğiz." dedi.

(Skor)

Rugani’nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı
Etiketler: Koronavirüs, Juventus, Spor

Haberin Videosu :

Daniele Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Perulu oyuncudan itiraf: Beşiktaş ile görüştük ama anlaşamadık Spor
Perulu oyuncudan itiraf: Beşiktaş ile görüştük ama anlaşamadık
’Dolu statta oynamak istiyorum’ diyerek Başakşehir’e rest çekti Spor
"Dolu statta oynamak istiyorum" diyerek Başakşehir'e rest çekti
F.Bahçe iddiaları için, Caner Erkin’in menajerinden çarpıcı açıklama Spor
F.Bahçe iddiaları için, Caner Erkin'in menajerinden çarpıcı açıklama
Falcao’yu transfer için ikna ettiler! İşte G.Saray’a verilen bonservis Spor
Falcao'yu transfer için ikna ettiler! İşte G.Saray'a verilen bonservis
Kadın atlet, Ronaldo’yu rezil etti! Başlattığı akımdaki rekorunu kırdı Spor
Kadın atlet, Ronaldo'yu rezil etti! Başlattığı akımdaki rekorunu kırdı
Messi’yi transfer etmek için çalışmalara resmen başladılar Spor
Messi'yi transfer etmek için çalışmalara resmen başladılar
Anlaşma sağlandı! Trabzonspor, iki yıldızıyla sözleşme imzalayacak Spor
Anlaşma sağlandı! Trabzonspor, iki yıldızıyla sözleşme imzalayacak
G.Saraylılara müjde! Aylar süren sakatlığını atlatıp, çalışmaya başladı Spor
G.Saraylılara müjde! Aylar süren sakatlığını atlatıp, çalışmaya başladı

Son Dakika Spor Haberleri

17:58: İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: "Bu sezonu bitiremeyebiliriz" - Spor 17:39: Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık - Spor 17:38: Şahika Ercümen evde kalarak yeni dünya rekoru denemesine hazırlanıyor - Spor 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:20: Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı - Spor 17:18: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda... - Spor 16:53: Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı - Spor 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:25: Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı - Spor 15:55: Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti - Spor