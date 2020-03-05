Rugrats Filmi

Ünlü çizgi dizi Rugrats'ın beyaz perde uyarlamasının yönetmenliğini David Bowers üstlenirken senaryo ise Gabor Csupo, Paul Germain, David A. Goodman ve Arlene Klasky'den oluşan ekibin kaleminde çıkıyor. Yönetmen :
David BowersSenaryo:
Gabor Csupo, Paul Germain, David A. Goodman, Arlene KlaskyFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
RugratsYapımcı Firma:
Paramount AnimationYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
01.01.2070 Rugrats Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.