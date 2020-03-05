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Rugrats Filmi

Rugrats filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Rugrats filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:49Rugrats Filmi
Ünlü çizgi dizi Rugrats'ın beyaz perde uyarlamasının yönetmenliğini David Bowers üstlenirken senaryo ise Gabor Csupo, Paul Germain, David A. Goodman ve Arlene Klasky'den oluşan ekibin kaleminde çıkıyor.


: David Bowers
Senaryo: Gabor Csupo, Paul Germain, David A. Goodman, Arlene Klasky
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Rugrats
Yapımcı Firma: Paramount Animation
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 15:39:17