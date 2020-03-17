Menü
Haberler ›› Güncel ››Ruh Sağlığı Derneği, veri tabanını ücretsiz kullandıracak - Güncel

Ruh Sağlığı Derneği, veri tabanını ücretsiz kullandıracak

Ruh Sağlığı Derneği ve Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi nedeniyle psikologlara ve psikoloji öğrencilerine Online Psikoterapi Eğitim Kursları veri tabanını ücretsiz olarak erişime açtı.

17.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:52
Ruh Sağlığı Derneği, veri tabanını ücretsiz kullandıracak
Ruh Sağlığı Derneği ve Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi nedeniyle psikologlara ve psikoloji öğrencilerine Online Psikoterapi Eğitim Kursları veri tabanını ücretsiz olarak erişime açtı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Irvin Yalom'un kurduğu APA CE akreditasyonlu abonelik sistemiyle çalışan Psychotherapy.net Psikoterapi Eğitim Kursları, koronavirüs nedeniyle eğitime verilen arayı psikoloji alanında çalışan ruh sağlığı uzmanları ile psikoloji öğrencilerinin faydasına dönüştürebilmek için ücretsiz kullanıma açıldı.
Uluslararası terapistlerin eğitimlerinden psikolog, psikolojik danışman, PDR, EPH, Psikiyatrist, Sosyal Hizmet branşlarından mezunlar veya öğrenciler faydalanabiliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Irvin Yalom, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu