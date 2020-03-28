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Ruh Sağlığı Derneğinden "Psikososyal Koronavirüs Kurulu" önerisi

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, Koronavirüs Bilim Kurulunun psikolojik ve sosyolojik faktörlerle güçlendirilmesi veya müstakil bir Psikososyal Koronavirüs Kurulu oluşturulması önerisinde bulundu.

28.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:48
Ruh Sağlığı Derneğinden
Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, Koronavirüs Bilim Kurulunun psikolojik ve sosyolojik faktörlerle güçlendirilmesi veya müstakil bir Psikososyal Koronavirüs Kurulu oluşturulması önerisinde bulundu.
Akgül, yaptığı açıklamada Bilim Kurulunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
Ruh ve beden sağlığının bir bütün olduğunu, bedensel hastalıkların ruhsal durumu, ruhsal hastalıkların ise bedeni etkilediğini aktaran Akgül, "Hastalıklarla bireysel veya kitlesel mücadelede bedensel faktörler kadar ruhsal faktörler de önem arz eder. İnsanların ve toplumun psikolojik bağışıklığı ve dayanıklılığı, biyolojik bağışıklık kadar önemlidir. Hastalık gibi korku ve kaygı da bulaşıcıdır, kitlesel etkileri ise biyolojik etkiler kadar güçlüdür." değerlendirmesini yaptı.
Bağışıklığı ve direnci düşen vücudun biyolojik olarak virüsün etkisine daha açık hale geldiğini, sosyal travmaların sıklaştığını vurgulayan Akgül, psikolojik desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet verecek online terapi sistemlerinin kamuca desteklenmesini tavsiye ettiklerini bildirdi.
Akgül, bireysel ve toplumsal olarak gerginlik, huzursuzluk, korku ve kaygı hallerinin gözlemlendiğini, sağlıklı karar verme becerisinin düştüğünün görüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti:
"Tüm bu sebeplerden ötürü salgın korkusuyla mücadele, korku salgınıyla mücadeleden ayrılamaz, her iki cephede de çalışmalar eş güdümlü yürütülmelidir. Hastalık geçicidir ama bıraktığı bireysel ve sosyal travmalar kalıcıdır. Tüm bu sebeplerden ötürü en kısa sürede, Koronavirüs Bilim Kurulu psikolojik ve sosyolojik faktörlerle güçlendirilmeli veya müstakil bir Psikososyal Koronavirüs Kurulu kurulmalıdır. Bu kurulda, psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar, pedagoglar, eğitimciler, sosyologlar, psikososyal çalışmaları koordine etmelidir. Kurumlar, 'Psikolojik Temelli Uzaktan Eğitim ve Online Seminer' ile çalışanlarının pozitif psikolojik sermayelerini bu dönemde güçlendirmeli, psikolojik olarak zorlananları da online terapilerle desteklemelidir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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