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Ruhani: 2020 İran bütçesi 'Direniş Bütçesi'dir dedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran İslam Şura Meclisi'nde 'Direniş Bütçesi' olarak adlandırdığı 2020-2021 bütçe tasarısının detaylarını açıkladı.

08.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:48Ruhani: 2020 İran bütçesi 'Direniş Bütçesi'dir dedi

Hasan Ruhani, İran İslam Şura Meclisi'nde 'Direniş Bütçesi' olarak adlandırdığı 2020-2021 bütçe tasarısının detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani yaptığı konuşmada ABD'nin uyguladığı yaptırımlara karşı ülkenin bütçesini direniş bütçesi olarak adlandırdı. Ayrıca konuşmasında iyi haberleri olduğunu ve komşularla ve diğer ülkelerle kurdukları ekonomik ilişkilerin son aylarda olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Avrasya Ekonomik Birliği'ne geçici olarak girmenin ürünlerde tarife olmadan daha iyi rakamlara ihraç edileceği anlamına geldiğini ifade etti. Ruhani, "Aynı planı Türkiye, Azerbaycan ve diğer ülkelerle uygulayacaklarını" söyledi. Ülkenin yatırım planları ile ilgili olarak "Rusya'nın 5 milyar dolarlık yatırımından 2 milyar dolarlık bölümü kesinleşti ve geriye kalan bölümü ise 2020 yılında kullanıma hazır olacak" dedi.



Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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