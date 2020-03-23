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Ruhani: ABD İran'da koronavirüsle mücadeleye yardım etmek istiyorsa yaptırımları kaldırmalı

İran Sağlık Bakanlığı’na göre virüsten dolayı ülkede her 10 dakika bir kişi hayatını kaybediyor.

23.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:16
Ruhani: ABD İran'da koronavirüsle mücadeleye yardım etmek istiyorsa yaptırımları kaldırmalı
Koronavirüsün en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İran Covid-19 ile mücadele edebilmek için Amerikan yönetimine yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran'ın koronavirüs salgınıyla mücadelesine Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yardım etmek istemesi durumunda yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.

Ruhani, ABD'den gelen insan yardım teklifini kabul etme niyetinde olmadıklarını da açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İran, Dünya

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