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Ruhani: "ABD, İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldi"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin attığı adımlarla kendi halkına zarar verdiğini ve İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldiğini söyledi.

21.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:38Ruhani:
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin attığı adımlarla kendi halkına zarar verdiğini ve 'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya gelen Ruhani, ABD'nin Tahran ve Karakas yönetimiyle ilgili politikalarını eleştirdi.
ABD'nin baskılarına karşı Venezuela'nın yanında duracaklarını belirten Ruhani, "ABD, bağımsız halklara ve ülkelere karşı hareket ediyor. Bu adımlarla kendi halkına da zarar veriyor. ABD, İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldi." ifadelerini kullandı.
Ruhani, İran ve Venezuela'nın maden, enerji, santral, bilim ve teknoloji alanında iş birliğini geliştirebileceğini sözlerine ekledi.
Arreaza da İran'ın Venezuela'ya desteği dolayısıyla teşekkür etti.
Beraberindeki heyetle pazar akşamı Tahran'a gelen Arreaza dün de İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, İsrail, İran, Güncel

Kaynak: AA

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