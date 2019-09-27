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Ruhani: abd sorunların çözülmesin istemiyor

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul'u sonrası ülkesine dönen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar ve baskı altında yapılacak görüşmenin sonucunun ne olacağını kimse tahmin edemez" dedi.

27.09.2019 16:39Ruhani: abd sorunların çözülmesin istemiyor
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul'u sonrası ülkesine dönen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar ve baskı altında yapılacak görüşmenin sonucunun ne olacağını kimse tahmin edemez" dedi.
Başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda basına konuşan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD ile İran'ın görüşmesi konusunda ısrarcı olduğunu ve görüşme yapıldığı takdirde 'ABD'nin tüm yaptırımları kaldıracağını' söylediklerini belirtti.
Ayrıca Ruhani, "ABD ile P5+1 kapsamında görüşsek bile yaptırımlar ve baskı altında yapılacak görüşmenin sonucunun ne olacağını kimse tahmin edemez" dedi.
İran'ın görüşmeden korkmadığını belirten Ruhani, "ABD'nin görüşme karşısında engel oluşturduğu konusunda konuştuk. Toplantı ve açıklamalarımızda, ABD'nin engel oluşturduğu ve sorunların çözülmesini istemediği konusunu netleştirmemizin gerekli olduğuna inanıyorum" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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