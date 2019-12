Ruhani: ABD yaptırımları kaldırırsa görüşmelere açığız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, eski ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırması durumunda iki ülke arasında yeniden müzakerelere başlanabileceğini söyledi.

İran merkezli Mehr haber ajansına göre Ruhani, İran Ulusal Sigorta ve Kalkınma Konferansı'nda yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı ile yaptığı 20 dakikalık telefon görüşmesini 'müzakerelerin devamı için güçlü bir adım' olarak tanımlarken, görüşmenin ayrıca iki tarafın 100 günden daha kısa bir sürede Cenevre'de İran'ın nükleer durumu için bir geçici anlaşmaya ulaşmasını olası hale getirdiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için Eylül ayında New York'a yaptığı seyahate atıfta bulunan Ruhani, "New York'tayken, ABD Başkanı'nın İran'a yönelik yaptırımları kaldırması durumunda onunla bir saat içinde görüşebileceğimi söylemiştim. ABD, İran'a yönelik bu adil olmayan, yanlış kısıtlamaları kaldırdığı an İran'ın P5+1 (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) liderleri ile görüşmeye hazır."

Görüşmeler sırasında eski ABD başkanı Obama'nın üç probleme dikkat çektiğini belirten Ruhani, şöyle devam etti: "Ona, bu üç problem üzerinde müzakerelere açık olduğumuzu söyledim. Nükleer çalışmalarımızla ilgili olan ilk problemde müzakereler yapılırsa ve anlaşma doğru bir şekilde uygulanırsa, diğer iki problemin de gündeme eklenebileceğini belirttim."

Geçici Cenevre anlaşmasının çoğu sektör üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını ve İran'ın dondurulan aylık 700 milyon dolar değerindeki varlıklarının yeniden verildiğini belirten Ruhani, "Bu geçici anlaşmanın en büyük başarısı, diğer tarafların İran'ın da hakları olduğunu görmesidir. Hiç kimse, bu altı güçten böyle bir sonuç alabileceğimize inanamadı" diye konuştu.