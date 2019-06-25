25.06.2019 13:25
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Ruhani: "ABD zihinsel engelli"

Ruhani: "ABD zihinsel engelli"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yaptırım kararına tepki göstererek, "ABD zihinsel engelli" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani , ABD'nin İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney 'e yaptırım kararına tepki göstererek, "ABD zihinsel engelli" dedi.

ABD'nin, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney 'e yönelik yaptırım kararı almasına bir tepki de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den geldi. Ruhani, dini liderin mal varlığına yaptırım uygulanamayacağını çünkü ülke dışındaki hesaplarında milyarlarca dolar parası olmadığını ifade etti. Ruhani, devlet televizyonundan da canlı yayınlanan konuşmasında, " Beyaz Saray zihinsel engelli ve Tahran 'a yönelik yaptırımları başarısız olacak" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü İran'a yönelik aldığı yeni yaptırım kararında, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte Devrim Muhafızları komutanlarını yaptırım listesine almıştı. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Ayetullah Ali Hamaney , Amerika Birleşik Devletleri , İran , Politika

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