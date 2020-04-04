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Ruhani: "Bilinçli sosyal mesafe uygulamasına geçeceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülke genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe uygulamasına bilinçli sosyal mesafe önlemleri ile devam edeceklerini söyledi.

04.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:45
Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülke genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe uygulamasına bilinçli sosyal mesafe önlemleri ile devam edeceklerini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani korona virüs ile mücadele kurulu toplantısında konuştu. Sosyal mesafe uygulamasının ülke genelinde etkili olduğunu belirten Ruhani korona virüs ile mücadeleye bilinçli sosyal mesela uygulaması ile devam edeceklerini vurgulayarak, "Uyguladığımız ilk iki aşamadan başarılı sonuçlar elde ettik. Üçüncü aşama olarak bilinçli sosyal mesafe önlemlerini uygulayacağız" dedi.
Dışarıdaki insanların alınan sağlık önlemlerinden ve kendi güvenliklerinden emin olmaları gerektiğini söyleyen Ruhani, "İşe gitmek zorunda olan devlet çalışanları veya tüm öğrencilerin uygulanan sağlık protokollerinden emin olmaları gerekiyor. Korona virüs uzun bir süre daha ülkeyi terk etmeyecekse, onu halkın gündelik yaşantısını etkilemeden idare etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tüm kararların uzmanların titiz araştırmaları sonucu alındığını belirten Ruhani toplum sağlığının yanı sıra alt tabakadaki yoksul kesimin gündelik yaşantısının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Gelecekteki çocuklarımızı da düşünmeliyiz. Elbette kimsenin kendi ve yakınlarının sağlığı noktasında endişeye kapılmaması gerekiyor. Biz hükümet olarak bu endişeleri gidereceğiz" dedi.
"BAŞKENT TAHRAN İÇİN ENDİŞELİYİZ"
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ise başkent Tahran 'da yoğun araç trafiği olduğunu ve korona virüs riskinin devam ettiğini söyleyerek Tahranlılardan alınan önlemlere uymalarını istedi. Tahran Otobüs Taşımacılığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 40 metrobüs şoföründe korona virüs tespit edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada metro ve metrobüslerde yolcu sayısının artış gösterdiği ve 40 şoförün korona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Tahran, İran, Güncel
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